Либеральный политолог признал казахскую операцию ОДКБ успехом Путина

12.01.2022  23:00 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Казахстан, Общество, ОДКБ, Политика, Россия


Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан позволил России продемонстрировать Западу, что она способна создавать «ядро силы».

Об этом либеральный политолог Глеб Павловский заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан позволил России продемонстрировать Западу, что она способна создавать «ядро...

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«Путин хорошо сыграл в этой истории, и безболезненно, пока во всяком случае: никого не перестреляли там наши войска, тихо себе охраняют важные помещения, типа казино, корпорации — тому подобных святых для Казахстана мест. Единственное, что не ясно, что с Назарбаевым. Кто же за нас старичков заступится? Старикам здесь не место.

Зато показал накануне переговоров, что Москва может быстро бросить войска в любую точку постсоветского пространства. Теоретически это и так было ясно, а практически это важно. Ведь сейчас все переговоры происходят по одной исключительно причине – лишь бы не было войны. Как только исчезнет этот фактор, никто друг с другом и говорить не станет.

ОДКБ никто не воспринимал всерьез, его даже союзом не считали. Считали, что это такая площадка для встреч. А теперь это силовая структура. В современном мире возможность создать такое ядро силы, которое может проецировать силу вовне, – это очень дорогого стоит», – сказал Павловский.

Он подчеркнул, что ввод миротворцев полностью соответствовал международному законодательству, и предположил, что Москва не откажет себе в удовольствии поиграть на нервах Запада на теме вывода силовиков из Казахстана.

«Это интрига. Ну как упустить случай помучить всех этим вопросом? Токаев ясно сказал — в течение двух недель. Но ведь Путину важен не Токаев, Путину важен Запад. И он должен помучить Запад. По договору ОДКБ он не может оставить там войска просто по своей волей. Тогда меняется ситуация, и он вступает в конфликт с Токаевым.

А Токаев явно вошел во вкус, ему нравится быть настоящим президентом… Я думаю, что вывод будет, но до конца будет растягиваться эта ситуация. Он постарается погодить, чтобы в Вашингтоне помучились», – считает Павловский.

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