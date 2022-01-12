Либеральный политолог признал казахскую операцию ОДКБ успехом Путина

Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан позволил России продемонстрировать Западу, что она способна создавать «ядро силы».

Об этом либеральный политолог Глеб Павловский заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин хорошо сыграл в этой истории, и безболезненно, пока во всяком случае: никого не перестреляли там наши войска, тихо себе охраняют важные помещения, типа казино, корпорации — тому подобных святых для Казахстана мест. Единственное, что не ясно, что с Назарбаевым. Кто же за нас старичков заступится? Старикам здесь не место.

Зато показал накануне переговоров, что Москва может быстро бросить войска в любую точку постсоветского пространства. Теоретически это и так было ясно, а практически это важно. Ведь сейчас все переговоры происходят по одной исключительно причине – лишь бы не было войны. Как только исчезнет этот фактор, никто друг с другом и говорить не станет.

ОДКБ никто не воспринимал всерьез, его даже союзом не считали. Считали, что это такая площадка для встреч. А теперь это силовая структура. В современном мире возможность создать такое ядро силы, которое может проецировать силу вовне, – это очень дорогого стоит», – сказал Павловский.