Грузию посетили «агенты Путина» из Европарламента

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На днях в Тбилиси с рабочим визитом побывали депутаты Европейского парламента Клер Дейли и Мик Уоллес. Они представляют Ирландию, точнее, тамошнюю левую политическую организацию под названием «Независимые за Перемены».

В Грузии никто не удивляется визитам европейских депутатов, но этот случай является из ряда вон выходящим. Дело в том, что оба вышеназванных представителя Ирландии, в отличие от подавляющего большинства обитателей брюссельского гадюшника, выделяются острой критикой политики ЕС, США и НАТО! Более того, несмотря на то, что, по мнению Клер Дейли, «решение России отказаться от дипломатии и вторгнуться в Украину противоречит международному праву», она вместе с соратником умудряется регулярно и громогласно ругать критиков России, в том числе и в период СВО!

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Сразу после очередной попытки госпереворота в Тбилиси проамериканскими саакашистами в начале марта этого года (речь идёт о беспорядках, вызванных принятием закона об иноагентах) делегация Социалистической платформы Грузии (одним из координаторов платформы является хорошо известный читателям «ПН» Темур Пипия) была приглашена в Брюссель. Делегация встретилась с рядом депутатов, в том числе с представляющими левые и коммунистические партии Греции, Португалии, Латвии. Организаторами этих встреч были ирландские партнеры грузинских левых.

Для ознакомления со сложнейшей ситуацией, создавшейся вокруг, да и внутри маленькой кавказской страны в связи с колоссальным давлением со стороны Запада, Дейли с Уоллесом решили приехать в Тбилиси и провести ряд встреч, в том силе и в грузинском парламенте.

Евродепутаты передвигались по Тбилиси на метро – ближе к народу

Парламентарии уже при первой встрече с грузинской стороной выразили негодование по поводу деструктивной роли президента Грузии Саломе Зурабишвили, открыто перешедшей в лагерь праворадикальной оппозиции и играющей на данный момент весьма актуальную для американской агентуры консолидирующую роль.

В столице Грузии политики провели ряд встреч с левыми и антифашистскими организациями. На встрече с платформой «Солидарность во имя Мира» стороны договорились провести в Грузии конференцию с участием широкого спектра грузинской общественности и европарламентариев. Главной темой конференции станет угроза неофашизма и проблемы мира, стабильности в регионе.

Европарламентарии приняли участие в работе антиимпериалистической конференции, организаторами которой стали молодые политологи Грузии. Конференция прошла с острой критикой агрессивной политики США, ЕС и НАТО.

Громкие заявления по поводу давления со стороны Брюсселя на правительство Грузии Мик Уоллес и Клер Дейли сделали во время встречи с грузинскими коллегами из партии «Европейские Социалисты».

Ирландцы призвали грузинскую сторону не поддаваться давлению и продолжить политику мира и дружбы с Россией.

«ЕС будет поддерживать попытку смены власти в Грузии, чтобы спровоцировать военный конфликт уже в Южном Кавказе», – заявили они.

Встреча с депутатами грузинской политической организации прошла в парламенте Грузии («Европейские Социалисты» в противовес своего названия придерживаются антибрюссельской позиции и выступают за союз с РФ).

Таким образом, оказалось, что в Европейском парламенте заседают ряд политиков, которые могут оказать серьезную моральную поддержку Грузии в критический период истории, когда в этой неспокойной кавказской стране вновь могут спровоцировать «цветной переворот», используя мощную прозападную внутреннюю платформу.

К сожалению, правящая партия «Грузинская Мечта» не готова использовать этот ресурс, видимо, из-за левых взглядов вышеупомянутых европарламентариев, которых в Брюсселе давно объявили «агентами Путина».

Первое же выступление в Европарламенте Мика Уоллеса по возвращению в Брюссель в поддержку Грузии против давления со стороны ЕС вызвало бурную реакцию грузинской общественности. Выступление было размещено на ресурсе самого рейтингового проправительственного телеканала «Имеди» и собрало более чем 600 тысяч просмотров, что очень высокий показатель для Грузии.

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Уоллес и Дейли высоко оценивают и горячо поддерживают мирную политику Тбилиси, учитывая взрывоопасную ситуацию в Южном Кавказе. Появление в европейском парламенте таких защитников права Грузии самой выбрать продолжать или не продолжать сближение с ЕС и НАТО является знаковым событием морально-политического характера.

Весьма консервативно настроенное политическое руководство Грузии, ослепленное еще и антикоммунизмом, до сих пор никак не мог обратить внимания на левых европейских парламентариев, готовых оказать серьезную моральную поддержку против наглого давления Брюсселя с Вашингтоном.

Пока что вместо правящей элиты страны этим делом заняты представители грузинских левых, гонимые и лишенные политических прав в своей родной стране еще со времен пребывания у власти режима Саакашвили.

Справка: некоторые сведения о позиции Клера Дейли и Мика Уоллеса по противостоянию Запад-Россия:

В конце января 2022 года Дейли охарактеризовала сосредоточение российских войск на границе с Украиной как «явно оборонительное». В феврале 2022 г., незадолго до начала СВО, Дейли (вместе с Миком Уоллесом) была одной из 52 депутатов Европарламента, проголосовавших против предоставления кредита Украине в размере 1,2 млрд евро – их позиция была в пику решению 598 депутатов Европарламента. 2 марта 2022 г. она была одной из 13 депутатов Европарламента, проголосовавших против резолюции, осуждающей СВО. Правда, позже Дейли заявила, что выступала против СВО, но голосовала против резолюции, потому что в ней также говорилось о поддержке НАТО и призывалось отправить Украине оружие. 7 апреля 2022 года Дейли выступила в парламенте ЕС против призыва экономического и финансового эмбарго против России. Она сказала, что эти меры будут оплачены европейцами в виде инфляции, повышения цен на энергоносители и «катастрофического снижения уровня жизни». Как в воду глядела! Она сравнила действия ЕС против России с его участием в войнах США в Ираке и Афганистане, а также «геноцидом Саудовской Аравии в Йемене». В ноябре 2022 года Дейли проголосовала против резолюции об объявлении России государством-спонсором терроризма. В июле 2022 года в свете сделанных ею вышеупомянутых и ряда похожих заявлений Деили была внесена в список общественных деятелей, обвиняемых Службой безопасности Украины в распространении российской пропаганды. В январе этого года Дейли не проголосовала за принятую резолюцию о создании «трибунала о военных преступлениях России в Украине». А Мик Уоллес руководство ЕС критикует еще и за испорченные с Китаем отношения и утверждает, что Компартия Китая гораздо лучше заботится о китайцах, чем руководство ЕС об европейцах.

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