22.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина
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Грядет украинский Путин – пропагандист Портников


Украине еще аукнется то, что президент Владимир Зеленский согласился выполнить условия, выдвинутые террористом, захватившим заложников в Луцке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет киевский пропагандист Виталий Портников.

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Он отмечает, что на всю жизнь запомнил телефонный разговор российского премьера Виктора Черномырдина с террористом Шамилем Басаевым, отряд которого захватил заложников в роддоме Буденновске.

«Тогда требования террористов были выполнены, а они сами были отпущены в Чечню. Но это не был конец. Это было только начало. В последующие годы Россию накроет волна террора – как настоящего, так и инспирированного собственными силовиками и олигархами. Стоит помнить, что успех Путина был прежде всего связан с желанием простых людей засыпать без мысли, что их дом где-то в спальном районе Москвы не будет подорвано ночью. А усиление путинского режима – это уже теракты после его победы, прежде всего Норд-Ост и Беслан», – подчеркивает пропагандист.

По его словам, со вчерашнего дня украинцы «тоже живут в мире торжества террора».

«И этим торжеством будут пользоваться и настоящие террористы, и российские спецслужбы, и украинские силовики. Теперь вопрос только в том, кто станет украинским Путиным на волне этого желания безопасности, будет ли этот вероятный диктатор придерживаться пророссийской или проукраинской ориентации», – резюмирует Портников.


Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский выполнил требование террориста, разместив в социальной сети рекламу фильма «Земляне». Лишь после того, как террорист добровольно сдался, Зеленский удалил этот пост.

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