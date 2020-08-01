Грядет захват новых территорий – украинская разведка

01.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

В дальнейшей перспективе Российская Федерация готова будет начать масштабную военную операцию против Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет глава Службы внешней разведки Украины

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«На современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военную группировку, куда входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия – уже практически сформирована, включает две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия – почти 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус – объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих», – пишет Кондратюк.

По его словам, эти подразделения обретут полную оперативную готовность уже в ближайшее время. При этом глава СВР Украины говорит, что осенью 2020 года РФ не пойдет в наступление, поскольку опасается реакции США и активизацией переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе.

«Но объединение концентрации внимания Соединенных Штатов исключительно на своих внутренних проблемах с ходом переговорного процесса «не по российскому сценарию» существенно повышает готовность Москвы в который раз пересечь «красную линию», – опасается автор.

«Наш анализ свидетельствует, что в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий», – резюмирует Кондратюк.

Отметим, что украинские политики и пропагандисты, начиная с 2014 года, регулярно объявляют о грядущем наступлении российской армии на Украину.

При этом украинские военные аналитики предупреждают, что ВСУ планируют брать в котлы и расчленять.