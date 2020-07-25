ВСУ планируют брать в котлы и добивать

25.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина лишится выхода к морю, если Россия развернет наступление, в ходе которого также будет пробит сухопутный коридор в Приднестровье.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил председатель правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут, отвечая на вопрос, попытается ли российская армия прорваться из Крыма в Херсонскую область, чтобы возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

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«Это слишком низкая цена для наступления. Если Россия его все-таки развернет, то вода будет условно пятым пунктом. Главное – отрезать Украину от моря, торговых путей, по которым идут импорт и экспорт металла, зерна, руды. Это оккупация Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей или отдельных районов для формирования сухопутного коридора в ОРДЛО и Приднестровья», – считает эксперт.

«Задачей врага будет разделять нашу армию на условные котлы и добивать каждый из них. Так было в 2014-м, когда РФ ввела регулярную армию: Иловайск, Дебальцево. Такие операции требуют значительных ресурсов. На сентябрь русские планируют стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», под видом которых можно накопить силы и направить в нужное русло. Угроза есть. Хотя не уверен, что будет реализована в этом году», – говорит Чмут.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», командование ВМСУ объявило, что начата подготовка к войне с РФ, а также пригрозило ракетным ударом по Севастополю.