Грядущий саммит БРИКС станет поворотным для судьбы Запада – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
22.05.2024 17:49
  (Мск) , Киев
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БРИКС, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Индия, Иран, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Саммит БРИКС, который должен пройти в октябре в Казани, будет судьбоносным для всего мира и очень пугает страны Запада.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Саммит БРИКС, который должен пройти в октябре в Казани, будет судьбоносным для всего мира...

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«Грядущий саммит БРИКС будет, несомненно, поворотным. На прошлом саммите ожидались решения не только по расширению, не только по новым формам сотрудничества стран. Ожидались радикальные решения по новой модели взаимодействия, в частности, по возможному созданию даже совместной резервной валюты и системы расчётов.

Так вот, по всей видимости, на ближайшем саммите БРИКС в октябре, который пройдёт в Казани, в России, такое решение будет, как минимум, рассматриваться. По масштабу своему это решение сродни ещё одной глобальной бифуркационной точке», – сказал Ермолаев.

«Иран сейчас участник БРИКС. Он стал активным участником всех так называемых евразийских интеграционных структур, но и сам факт, что он эту информацию визуализирует, означает, что Иран будет активным игроком. Это газонефтяная страна, один из экономических лидеров Ближнего Востока, участник подобного альянса… это серьёзнейший аргумент.

Западный мир, который следит за событиями на Ближнем Востоке, который много занимается Ираном и его политикой, несомненно, недоволен тем, что Иран участвует в этих евроазиатских структурах и новых глобальных структурах. Я в этом не сомневаюсь, потому что это серьёзный козырь в этих больших пасьянсах.

Если страны БРИКС усилятся по составу и будут принимать такие судьбоносные решения, это может быть очень серьёзным. Вообще, это то, знаете, как в карты говорят – это передёргивание карт. 2025-й год будет очень непростым в таком случае», – подытожил политолог.

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