«За хату и соседа»: для украинских солдат лозунг «За народ и державу» на последнем месте – майор ВСУ

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Украинские солдаты воюют на передовой не за государство или народ, а в первую очередь – за «побратимов» и семью.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил майор ВСУ Сергей Алымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алымова мотивация «за державу» стоит где-то на пятом месте.

«Я всегда задаю людям вопрос – так, как и в окопе: а за что ты воюешь? Задайте такой вопрос, и вы услышите столько разнообразных ответов, будете глубоко удивлены и даже рейтинг по ним составите. Могу сказать – первое, за что люди в окопе воюют, это за своих побратимов. Это рейтинг номер один. За тех, кто сидит в окопе, кто погиб, кто ранен. На втором месте – семья каждого: его жена, дети, родители. На третьем месте у нас идет украинский народ, на четвертом – страна, и где-то на пятом, в глубине души мы бьемся за государство. Государство на самом там где-то…», – заявил Алымов.