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Новости Украины

Украина пытается остановить проведение Россией СВО в условиях ядерного заражения территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, Украина.

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Он считает, что Украина, готовясь к применению «грязной бомбы», преследует несколько целей.

«Первая — прервать нашу операцию. Они думают, что она вряд ли сможет дальше проходить в этом регионе в условиях ядерного заражения. И вторая — чтобы на Россию посыпались обвинения в использовании ядерной бомбы. А за этими обвинениями может быть все что угодно. Отставные американские генералы ранее говорили, что в случае применения Россией ядерного оружия и они, возможно, будут вовлечены в конфликт», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, еще одна цель — использовать провокацию для возможного вовлечения в конфликт стран НАТО.

«Дальнейшие прогнозы делать довольно трудно, но это дело явно опасное, — объяснил он. — То, что англичане и французы отрицают, не значит, что угрозы нет. Неслучайно наш министр обороны и начальник Генерального штаба столько внимания уделяли этому вопросу», – подчеркнул Орджоникидзе.

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