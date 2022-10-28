«Грязная бомба» – сказки. Речь о нашем настоящем ядерном оружии» – украинский политолог

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Новости Украины

У Украины есть всё для развёртывания полноценной ядерной программы, и на данный момент задача Москвы помешать получить Киеву благословение от Запада на её создание.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зная, что у нас есть такие возможности, и то, что мы говорили на Мюнхенской конференции 19 февраля, они сейчас начинают эту тему качать, но уже на будущее. Чтобы Запад не дал нам добро на свою ядерную программу. Собирался ли давать Запад? Они подозревают, что – да. С 2014 года Запад смотрел снисходительно на эту программу, зная, что у нас есть: у нас есть Южмаш, у нас есть соответствующие институты, физтехи, хороший блок НАН», – рассуждал Карасёв.

Он подчеркнул, что речь идёт именно о полноценном ядерном оружии.

«Грязная бомба» – это пропагандистская сказка, часть всей этой истории. А есть более серьёзная часть, и Запад подозревает, что он не будет мешать Украине. Запад, конечно, будет определяться, какие дать нам гарантии безопасности, потому что это значит, что Украина должна выйти из режима нераспространения ядерного оружия на основе одноимённого договора. Надо уже думать вперёд, что будет после войны. Пропагандистская часть пропагандистской частью, информационно-психологическую войну никто не отменяет. Но уже они начинают эту тему активно качать, чтобы уже, когда закончатся активные боевые действия, ситуация заморозится, либо будет какое-то длительное перемирие в конфликте, или какая-то послевоенная ситуация, сделать всё, чтобы Украина не начала программу собственного ядерного оружия», – трепался политолог.