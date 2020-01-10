Грязная игра Зеленского: Киев заявит о «русском следе» в Иране в обмен на «плюшки» Трампа

10.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский, взявший паузу на фоне уже озвученных на Западе обвинений против Ирана по поводу сбитого украинского самолета, похоже, просто торгуется, намереваясь получить политические бонусы от США в обмен на критику Тегерана.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что официальный Киев будет раскручивать уже вброшенную лагерем Петра Порошенко версию о том, что авиалайнер был сбит ПВО Ирана из установки, поставленной Россией.

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«Мы имеем дело с тонким, холодным расчетом Киева. Администрация Зеленского ищет любой способ оказаться в друзьях Трампа. И нынешняя ситуация с Ираном выбрана ими как нельзя кстати. Расчет прост: Киеву выгодно бросить тень на Москву, связав ее с трагедией в иранском небе», – сказал Леонков в интервью «Московскому комсомольцу».

Такой ход, по словам Леонкова, наверняка понравится кураторам Киева в Вашингтоне. Для команды Зеленского это гарантия получить международную, финансовую и военную поддержку от США.

«Зеленский со своей партией «Слуга народа» не желает повторения ошибок прошлой администрации «Порошенко и Ко». Более того, сейчас они пытаются загладить прошлые «порошенковские грехи», когда их предшественники открыто «топили» за кандидата от демократов — Хиллари Клинтон, а Трампа смешивали с грязью. Это своего рода реванш», – поясняет эксперт.

Эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин в свою очередь рассказал газете, что у Тегерана есть на вооружении российские комплексы ПВО «Тор», однако версия о «русском следе» в трагедии со сбитым «Боингом» МАУ – полный абсурд.

«Впервые установки «Тор» были поставлены в Иран еще в 2007 году. Это оружие давно освоено иранцами, интегрировано в национальную систему ПВО Ирана. И, насколько мне известно, полный курс подготовки зенитчики также уже давно проходят в Иране. То есть, даже если предположить, что версия с «Тором» верна», то случившееся, в принципе, не имеет никакого отношения к России. А попытки найти «российский след» – это популизм и безнравственный пиар на крови», – сказал специалист.

Он уточнил, что гипотетически системы «Тор» могли находиться в зоне инцидента, поскольку они регулярно перебрасываются для прикрытия наиболее важных объектов иранской гражданской и военной инфраструктуры.

«Всего в Иран было поставлено 26 или 29 установок «Тор». Система это достаточно мобильная, в разное время их видели в разных районах Ирана. Они прикрывают ядерные объекты в Бушере, нефтеперерабатывающие предприятия и теоретически могли прикрывать Тегеран, где расположены заводы, оборонные предприятия и военные штабы. Однако версия об «огне по ошибке» вызывает массу вопросов.

«Боинг» начал падать, находясь на высоте примерно 2300 метров, скорость на взлете была минимальная. Причем на радаре, наверняка, четко было видно, что самолет не летит на Тегеран, а, напротив, только набирает высоту. Так что вероятность того, что его приняли за военный самолет крайне мала. Расчеты, которые прикрывают ближайшие военные объекты, наверняка привыкли «вести» самолеты, которые взлетают из аэропорта и вряд ли могли принять их за военную цель», – пояснил Лямин.

Экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот полагает, что сделка Зеленского с американцами по Ирану несет угрозу для Украины.

«Украину таки втянули в эту ситуацию. А украинская власть дебилов и рада этому. Сплошные идиоты, не понимающие последствий этого акта и угроз, которые он за собой несет. Самое противное, что эти уроды даже представить не способны, что США могут использовать эту трагедию для личных целей… Убили, а теперь воют о погибших… Цинизм дьявольский от США. Тупизм бесовский от Украины», – возмущается Кот в своем блоге.

«США могли не специально, а случайно сбить самолет во время отражения атак на базу. Это вполне рабочая версия, поскольку аэропорт находится в аккурат за точкой обстрела на линии поражения. Доказательством этого варианта может быть реакция самих США, которые сначала яростно уцепились за версию технической неисправности. Когда поняла, что и власти Ирана не собираются педалировать ситуацию, перешли в наступление», – рассуждает автор.

«Время трагедии очень связано с обстрелами военной базы США в Ираке. Цель – погасить трагедией нарастающую угрозу. Ведь за одной базой обстреляли бы и остальные. Очень похожий почерк с малазийским Боингом. Тогда эта трагедия остановила наступление ополчения.

Если бы не Трюдо, Джонсон и ВВС с остальными подхрюкивающими, можно было бы подумать о технической неисправности. Но с каждой минутой эта история из разряда «хайли лайкли» убеждает в желании отвести подозрения от истинного убийцы. Громче всех «Держи вора!» кричит сам вор», – резюмирует Юрий Кот.