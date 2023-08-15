Грязно оскорблявшую шебекинских детей крымскую вожатую-заукраинку подвергнут уголовному наказанию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По факту издевательств заукраинской вожатой над «мерзкими русскими детьми» в лагере «Мультфильм» в селе Песчаное будет заведено уголовное дело.

Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В социальных сетях сообщалось, что в одном из детских лагерей Республики Крым вожатая оскорбляла воспитанников лагеря, а также применяла к ним физическую силу. По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.

Об инциденте стало известно в конце прошлой недели. Вожатая Мария Сухомлин, которая снимала на видео оскорбления в адрес ребят, приехавших в лагерь из города Шебекино Белгородской области, постоянно обстреливаемый ВСУ. Свои соцсети девушка вела на украинском языке, обильно сдабривая русским матом, и отмечая геолокацию как «Украина.Крым».

Администрация детского учреждения, судя по тем же постам Маши Сухомлин, пыталась замять ситуацию еще до того, как она выйдет на уровень Минобразования, но не успела – зачистка соцсетей не помогла, видео уже разлетелось по пабликам.

Видео с извинениями девушки не содержало ни слова об агрессии в сторону «русских детей». После скандала ее отстранили от работы, а замминистра образования Крыма Тимур Асанов сообщил, что информацию о факте передали в правоохранительные органы.

«Степень причиненного детям ущерба будут устанавливать правоохранительные органы, как и степень тяжести правонарушений Сухомлин. Со стороны министерства будет самая жесткая реакция, если какие-либо нарушения со стороны руководства частного лагеря были допущены. Это частное учреждение», – подчеркнул Асанов.