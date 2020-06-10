10.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Оппозиция, Политика, Сербия
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Грызня сербской оппозиции: «Нет стирального порошка, чтобы отмыть эти биографии!»


Бойкот выборов, организованный внесистемным прозападным «Союзом за Сербию» близок к краху, поскольку одни его лидеры за спиной других пытаются создать коалиции, чтобы в итоге пойти на выборы.

Об этом сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывшие соратники по «Союзу за Сербию» в преддверии местных и парламентских выборов, которые пройдут в стране 21 июня, вместо привычной борьбы против власти сцепились друг с другом. И поводом для этого стало понимание, что организованный ими бойкот выборного процесса не принес ожидаемых плодов – сербский избиратель голосовать пойдет, но не за прозападных обанкротившихся политиков.

Так, один из лидеров «Союза за Сербию» – глава Народной партии, экс-министр внутренних дел при демократическом правительстве и экс-генсек Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич напал на своих соратников олигарха Драгана Джиласа и националиста Бошко Обрадовича за то, что те за его спиной предлагали лидеру «Движения свободных граждан» Сергею Трифуновичу создать предвыборную коалицию. В свою очередь, ранее Еремич и его партия заявляли, что твердо намерены продолжать бойкот, несмотря на его очевидную бесполезность, и поэтому стали обузой для более пластичных соратников по оппозиционной коалиции.

В свою очередь сам Трифунович в ответ на упрек еще одного представителя сербской богемы, режиссера либеральных взглядов Срджана Драговевича в том, что прозападная оппозиция не смогла стать единой силой и провести хотя бы 80 человек в парламент, ответил, что крайне рад, что больше не имеет ничего общего со своими прежними соратниками из «Союза за Сербию».

«Так много биографий тогда бы нужно было отмывать, что мне пришлось бы стать Сергеем «Ариэлем» Трифуновичем», – написал лидер «Движения свободных граждан» в своем твиттере, проведя аналогию с маркой известного стирального порошка.

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