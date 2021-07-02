Грызня в Киеве: Зачем Аваков припомнил секретарю Совбеза потоп в Крыму

02.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

В террариуме киевских единомышленников вновь принялись за традиционную для украинской постмайданной тусовки игру «Уволь Авакова». Уволить всесильного министра МВД пытаются давно, с той же настойчивостью, как и киевского мэра Кличко и столь же безуспешно. Оказавшийся опытным политическим бойцом и хитроумным интриганом «дон Рэба» украинской политики пережил трех президентов (включая одного с приставкой и.о.), четырех премьеров и три созыва Верховной Рады. И, что-то непохоже на то, что он собирается на пенсию.

Но именно это обстоятельство сильно беспокоит его оппонентов, искренне считающих, что Арсен Борисович в своем кресле, мягко говоря, засиделся. Свалить его пытался еще Порошенко. Но в итоге вышло иначе – это Аваков «обеспечил честное голосование», вынесшее Петра с Банковой, а ручные нацики Авакова из Нацкорпуса эпически гонялись за Липецким Кондитером по просторам Неньки с вопросами про разворованный Укроборонпром.

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Перейдя в эпоху Зеленского в качестве неприкосновенного «политического наследства» от попередников, Аваков долгое время работал у Клоуна «политическим костылем», помогая ему вовремя убирать с дороги противников и жестко пресекая антивластные уличные акции, не давая им перерасти во что-то подобное новому майдану. Однако со временем, по мере того, как Зеленский оперился, укрепился и оброс собственным, жадным до денег и власти окружением, оно – это самое окружение – начало подводить патрона к мысли о том, что «незаменимых нет», а Боливар с печерских холмов двоих явно не вынесет.

На сегодняшний день сложилась патовая ситуация, при которой скорее Аваков вынесет Зе-камарилью из власти, нежели они отправят его в отставку. Тем не менее, периодические подкопы под позиции всесильного министра производятся регулярно. Так, из совсем свежего, можно отметить «дело Николая Рудьковского», о котором уже писал «ПолитНавигатор».

За внешней канвой, как сообщают информированные киевские телеграм-каналы, стоит подковерная грызня двух силовых ведомств. Аваковского МВД и возглавляемого президентским другом Иваном Бакановым СБУ. И, как утверждают киевские всезнайки, именно СБУ стояла за последним решением суда об аресте Рудьковского. В то время как аваковские делали все, чтобы оставить его на свободе.

Еще один фронт антиаваковской борьбы связан с акциями движения SaveFOP, с осени прошлого года проводящего шумные протестные акции в Киеве и ряде других городов под лозунгами защиты упрощенной системы налогообложения и отмены нормы об обязательных кассовых аппаратах для упрощенцев. Интересно, что по данным ряда СМИ, фронтмен «ФОП-спасителей» Сергей Доротич пиарится на канале «Эспресо», совладельцем которого является жена Авакова Инна.

В этот раз протесты Фопов активизировались на день конституции, когда митингующие принесли к резиденции Зеленского гроб и траурные венки и устроили показательную потасовку с полицией. В кругу киевских наблюдателей бытует мнение, что показательная жесткость полиции, оттеснившей протестующих с Банковой, связана с желанием Авакова показать президенту свою незаменимость в борьбе с протестной улицей. Мол, не станет главы МВД, и Зе-клоунов просто «снесут».

В свою очередь, противники Авакова решили зайти к нему в глубокий тыл и нанести удар там, где он меньше всего ждал – на его бывшей вотчине в Харькове. Так появилось известное решение СНБО о введении санкций против олигарха Павла Фукса – известного харьковско-московского девелопера и владельца сырьевых месторождений на Украине.

Причем тут Аваков – спросите вы? Да притом, что ни для кого ни в Харькове, ни в Киеве не секрет, что именно Фукс – при негласной, но очень существенной поддержке Авакова, пропихивает в мэры первой украинской столицы нынешнего и.о. городского головы Игоря Терехова, которому оппонируют на местном уровне представители ОПЗЖ и бывший губернатор домайданного периода Михаил Добкин.

Внесение Фукса в черный список должно ослабить позиции тандема Фукс-Терехов и стоящего за ними Авакова в борьбе за контроль над Харьковом. Неудивительно, что Аваков был единственным членом СНБО, который на том заседании голосовал против санкций для Фукса.

Но что такое СНБО? Это всего лишь орган коллективной безответственности. Сам по себе он решений не принимает. Все они вводятся в действие персональными указами главы государства, а голосуются на основании материалов, предоставляемых, опять же, президентской СБУ. Иначе говоря, в интриге против Авакова Данилов был всего лишь пешкой, пускай и высокопоставленной. Весь «мозг» этой операции находился на Банковой и на Владимирской (там центральный офис «избушки»).

И, поскольку, по законам жанра, нормальные герои всегда идут в обход, то аваковские, в свою очередь, нанесли ответный удар не по Офису Зе, а по Данилову. Поскольку именно СНБО готовило документы на стол Зеленскому по санкциям против Фукса. И вот, на днях в Киеве прошел митинг, больше сотни участников которого требовали отставки Данилова, как… «врага Украины», поющего с голоса Кремля. Припомнили Данилову и его скандальную радость по поводу наводнения в Крыму. Мол, непатриотично это. В Крыму же, типа, «наши люди», а такими высказываниями мы их только отталкиваем.

Все это выглядело тем более «толсто», что Аваков был единственным из вип-чиновников Украины, который на своей страничке в Фейсбуке публично осудил радостную свистопляску националистов по поводу крымского стихийного бедствия. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы свести все эти говорящие детали в одну причинно-следственную цепочку.

Насколько результативным окажется нынешний сезон охоты на Авакова, сказать трудно. Ясно одно – несмотря на бравурные заверения спикеров режима о том, что власть крепка и монолитна как никогда, несмотря на принимающую все более гротескные формы игру Зеленского в «царя» и эдакого украинского Владимира Зебердымухаммедовича Первого, как его обзывают попавшие в опалу бывшие соратники, – внутри этого котла, под крышкой, становится все жарче и все ближе к температуре кипения.

А вот во что это в итоге выльется, уверенно сказать могут лишь в одном месте – в посольстве США в Киеве. Но есть подозрение, что и там пока не знают, что со всем этим делать.