Пытки утюгом. Украинскому экс-министру Рудьковскому аукнулась грязная история в стиле девяностых

25.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

СМИ пишут: в Киеве прямо в зале суда арестован бывший министр транспорта Украины и бывший главный социалист Украины Николай Рудьковский. Рудьковский – человек удивительной судьбы. Он единственный из разнокалиберных украинских випов, рискующих отмолить грехи кармы дважды – и в российской тюрьме, и в украинской. Но обо всем по порядку.

В российской тюрьме Рудьковский уже отсидел, попав туда по собственной глупости и трусости. Напомню, в РФ ему вменили соучастие в нападение на посольство Белокаменной в незалежной в 2016 году – когда, уже после майдана, он, невесть зачем оказавшийся под стенами дипучреждения, банально струсил перед толпой правосеков, заставивших его швырять камни в здание вместе с ними.

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В таком неприглядном виде он и попал в объективы камер российских и украинских СМИ. И так бы и остался одним из множества заочно осужденных по обе стороны российско-украинской границы, если бы случайность не привела его зачем-то в Москву, где его и взяли под белы ручки правоохранители. Получив приговор, экс-министр отсидел, вышел и вернулся на родину, где у него остались связи и бизнес. Несмотря на свою принадлежность к партии социалистов Александра Мороза ( был такой спикер в украинской Раде прошлых созывов), Рудьковский с головой в свое время ушел в бизнес и стал миллионером.

Одним из бизнес-направлений, в которых был задействован Рудьковский – нефтегазодобыча. Компанию именно с таким названием он в нулевые годы создал на паях с другим известным сейчас украинским политиком, а в ту пору малоизвестным бизнесменом из Чернигова Олегом Семинским – ныне нардепом от «Слуги народа». Причем, что интересно, по изначальной договоренности, держателем акций Семинского в компании был именно Рудьковский. Очевидно, тогда партнеры доверяли друг другу.

В один прекрасный момент, как это часто случается в постсоветском бизнесе, партнеры что-то не поделили, и пошел жесткач. Олег Семинский вдруг куда-то пропал. Искали пожарные, искала милиция – и ничего. Даже дело завели – в самом конце 2012 года, правда, оно лежало без движения.

А через пару лет, страшно исхудавший и изменившийся до неузнаваемости, появился на публике и в украинских СМИ с обвинениями в адрес бывших партнеров – Рудьковского и Шуфрича. По его словам, именно они заказали его похищение, удержание в заточении в подвале и пытки – с целью, чтобы он переписал на них свою долю в компании (10 %) и отдал деньги в размере нескольких сотен миллионов гривен.

«Я на 100% уверен, что заказчиком моего похищения был Николай Николаевич Рудьковский» – утверждал Семинский.

Не совсем понятно, как в этой истории оказался еще один политик и бизнесмен – соратник Медведчука Нестор Шуфрич ( сейчас нардеп от ОПЗЖ). Потому что именно он в итоге оказался владельцем акций, «отжатых» у Семинского бандитами по заказу Рудьковского. Уже после спасения Семинского из бандитского плена выяснилось, что после похищения часть акций компании были проданы Шуфричу и олигарху Ринату Ахметову.

После переворота «дело Рудьковского» активизировали. Тем более, что в этой некрасивой истории не был замешан никто из «героев майдана». Все фигуранты – люди, либо сами являвшиеся «бывшими», либо находившиеся в их орбите. Так что покрывать кого-то у постмайданной власти не было никаких мотивов. Одна беда: Рудьковский на то время уже чалился на нарах в России, и изъять его оттуда не было никакой возможности.

Но когда экс-министр приехал на родину, тут-то его карма и догнала. СБУ в феврале этого года обьявила о раскрытии дела. Начались суды. Последний из которых, закончился взятием Рудьковского под стражу прямо в зале заседаний.

Таким образом, Киевский апелляционній суд полностью поддержал требования прокурорских, обжаловавших предыдущее решение суда первой инстанции. До 22 июля Рудьковский проведет под домашним арестом без права внесения залога. А что будет дальше – зависит от ловкости его адвокатов. Акции же «Нефтегазодобычи» (25 %), оформленные на брата Рудьковского Сергея, арестованы согласно постановлению Печерского суда Киева.

Представляет интерес и тот факт, как отразится на позициях главного олигарха Украины тот факт, что именно он назван в материалах следствия со слов потерпевшего Олега Семинского главным конечным бенефициаром истории а-ля бандитские девяностые. По утверждению Семинского, в результате его похищения ДТЭК Рината Ахметова купил основной актив «Нефтегазодобычи» по цене, более чем в пять раз ниже его стоимости.

Учитывая наметившуюся в последнее время нежную дружбу между Ахметовым и Офисом Зеленского, тот факт, что журналист ахметовского канала станет новым пресс-секретарем президента, а фильм о бескомпромиссной Зе-борьбе с олигархами также выйдет в эфире ахметовской «Украины 24», трудно поверить, что такие неприятные для репутации «совсем не олигарха», но честного бизнесмена Ахметова подробности, не постараются замести под коврик. Хотя – как знать…