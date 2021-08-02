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02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, Украина, Экономика, Энергетика
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ГТС Украины приходит конец – целые регионы перейдут на дрова

Новости УкраиныПосле запуска «Северного потока-2» Украине ничего не останется, кроме адаптации собственной ГТС под новые...

После запуска «Северного потока-2» Украине ничего не останется, кроме адаптации собственной ГТС под новые реалии, что в свою очередь приведёт к катастрофическим для украинцев последствиям.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макогон уже предупредил, что мы должны будем начать после этого частичный демонтаж ГТС, потому что того газа, который у нас есть собственной добычи, недостаточно для заполнения. Тем более, это газ, предназначенный для внутреннего потребления, а не на экспорт. Поэтому будут демонтированы десятки газоперекачивающих станций, вероятно, отключены целые ветки газотранспортных потоков. Он этого уже не сказал, но я понимаю, что из этого следует», – отметил экономист.

«Из этого следует другая колоссальная проблема, которую у нас ещё не оценивают – это, возможно, отключение от газоснабжения целых регионов, городов и так далее. Возможно, людям предложат перейти на дрова или на что-то другое. Но, в любом случае, это огромная деградация во всех отношениях для страны. Поэтому допускать такой ситуации нельзя было, но допустили», – сказал Суслов.



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