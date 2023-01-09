Guardian: Без автономии сербов в Косово, конфликт в регионе неизбежен

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Если в этом году не будет реализовано Брюссельское соглашение, обещавшее политическую автономию косовским сербам, конфликт в Косово неизбежен, и его последствия будут серьезными для региона и всей Европы.

Об этом предупреждает британская газета The Guardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье, посвященной анализу ситуации на Западных Балканах, озаглавленной «Европа должна делать больше», Guardian утверждает, что в декабре 2022-го «локальные споры» привели к установке баррикад на севере Косово, населенном в основном сербами.

«Отношения между Приштиной и Белградом, который отказывается признать независимость Косово, выглядят хуже, чем когда-либо за последние 20 лет», – пишет издание.

В материале также указано, что посреднические возможности Евросоюза ограничены в связи с зависимостью Сербии от российского газа, а также отказом Белграда от введения санкций против Москвы.

«Но если Брюссельское соглашение от 2013 года, связывающее политическую автономию косовских сербов с нормализацией отношений между Белградом и Приштиной, не будет окончательно реализовано в этом году, риск неизбежного конфликта реален. И его последствия будут серьезными, причём – не только с точки зрения нового миграционного кризиса», – отмечает Guardian.

Напомним, в 2013 году были подписано Брюссельское соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, которое предусматривало создание Сообщества сербских муниципалитетов – фактически сербской автономии в крае, где большинство населения составляют этнические албанцы. Однако власти в Приштине саботировали создание этой автономии, а в последнее время открыто отказываются выполнять свои обязательства по Брюссельскому соглашению.

«По мере того, как в последние годы нарастала усталость от расширения ЕС, Западные Балканы и связанные с ними трения упали на шкале геополитических озабоченностей Европы. Но война на Украине сосредоточила умы в Брюсселе, поскольку Россия стремится расширить свое влияние в регионе за счет ЕС и НАТО, и использует политическую нестабильность в своих интересах», – говорится в материале Guardian.

Кроме того, учитывая геополитическую роль и растущее влияние китайских инвестиций на Западных Балканах, ЕС должен усилить свою роль здесь.

«Именно поэтому Западу крайне необходимо переориентироваться на этот регион, но, «учитывая мрачный контекст», нужны не только теплые слова, отмечает британское издание. В частности, ещё до вступления балканских стран в ЕС следует предложить гораздо больше экономической помощи. Плохая альтернатива этому – позволить стратегически важному региону смотреть как на Восток, так и на Запад, «поддерживая этно-националистические нелиберальные силы и позволяя продвигать кремлевскую повестку на заднем дворе Европы», – заключает Guardian.

Примечательно, что британское издание возлагает исключительно на Евросоюз обязанность экономической поддержки региона, хотя именно Лондон на протяжении многих десятилетий поддерживал здесь «этно-националистические нелиберальные силы», лишь бы те боролись против сербов – будь-то в Хорватии, Боснии и Герцеговине или Косово и Метохии. В частности, пока Великобритания была членом ЕС, она поощряла как одностороннее провозглашение албанскими сепаратистами «Республики Косово», так и отказ Приштины выполнять Брюссельское соглашение.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа обманула Россию с Минскими соглашениями точно так же, как ранее Сербию при заключении Брюссельского соглашения об урегулировании ситуации в Косово.