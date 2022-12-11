Президент Сербии: Нас и Россию европейцы обманули по одному сценарию

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа обманула Россию с Минскими соглашениями точно так же, как ранее Сербию при заключении Брюссельского соглашения об урегулировании ситуации в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В обращении к нации 10 декабря Александр Вучич прокомментировал признание Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны только для того, чтобы Киев выиграл время для создания мощной армии. Сербский лидер сказал, что очень ценил Меркель, и её заявление невероятно.

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«Заявление Меркель – это то, что драматично меняет положение вещей во всяком смысле, прежде всего – политическом. Это для меня ясный сигнал о том, кому мы не смеем верить. И здесь возникает вопрос: насколько мы, как маленькая страна можем продержаться. Если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, так врать и обманывать такую страну как Российская Федерация, использовать время, чтобы вооружить [Украину], чтобы подготовить великое поражение для Российской Федерации в военном плане. Для меня настолько странно, что российские спецслужбы не знали, невероятно, что они были настолько безответственны, чтобы этого не увидеть. И настолько неподготовленными ввязаться во все это. Это для меня многое меняет» – сказал Вучич.

Фактически президент Сербии в очередной раз использовал положение России для оправдания своих действий. Ведь Брюссельское соглашение между Белградом и Приштиной об урегулировании в Косово было подписано в 2013 году сербским правительством, в котором Александр Вучич был первым вице-премьером, и принимал активное участие в подготовке документа совместно с тогдашним премьером Ивицей Дачичем.

Дачич и ныне является одним из ключевых политических партнёров Вучича, и занимает пост вице-премьера и главы МИД Сербии.

Кроме того, по словам Александра Вучича, хотя при подписании Брюссельского соглашения европейцами был использован тот же сценарий обмана, что и с Минскими соглашениями, Сербия использовала прошедшее время лучше, чем Россия.

«Не стоит полностью сравнивать нашу ситуацию с российской. Это будет нам уроком. Но это время с 2012-2013-го года, мы намного лучше использовали. Я не так глуп, как кажусь некоторым, им придётся выполнить то, что они подписали в Брюссельском соглашении», – пафосно заявил Вучич.

При этом руководители самопровозглашённой «Республики Косово» неоднократно заявляли, что не собираются выполнять обязательства Приштины по Брюссельскому соглашению, в первую очередь – создавать Сообщество сербских муниципалитетов.

А со стороны Брюсселя, который выступает гарантом этих соглашений, уже давно не звучат призывы к Приштине выполнить свои обязательства. Ныне Евросоюз предлагает Белграду и Приштине новый проект «урегулирования» ситуации в Косово, подготовленный Германией и Францией, который предусматривает признание независимости «Республики Косово» со стороны Сербии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 10 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград потребует от международных сил KFOR допустить сербскую армию и полицию на территорию захваченной албанскими сепаратистами провинции Косово, но сам признал, что Белград получит отказ.