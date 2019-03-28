Губернатор-коммунист просит Путина остановить разграбление Сибири китайцами. Что ответят либералы у Медведева?

28.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко направил обращение в адрес президента России Владимира Путина с предложением запретить экспорт леса-кругляка из РФ сроком на один год.

Об этом руководитель региона сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Левченко, это позволит сократить объемы незаконной вырубки леса и подсчитать ущерб от этих действий.

«Уверен, что такая мера в разы сократит количество незаконных рубок и объем наносимого ими ущерба. В течение года мы узнаем точные данные сокращения незаконно заготовленной древесины. Далее мы сможет выйти с обоснованным предложением о полном запрете на экспорт круглого леса. Кроме того, я предложил установить в действующем законодательстве ставки вывозных таможенных пошлин на грубообработанные пиломатериалы. Это сделает экономически невыгодными условия работы для недобросовестных предприятий, которые сегодня используют пробелы в законодательстве», – сообщил Левченко.

Российский экономист Михаил Делягин считает, что инициатива Левченко встретит сопротивление в правительстве, где есть отдельные чиновники, лоббирующие интересы китайских бизнесменов, зарабатывающих сверхприбыли на российских ресурсах, которые заблокируют мораторий.

«Безусловно, это правильная инициатива. Экспорт круглого леса нужно запретить вообще, чтобы он обрабатывался только в России. Правда, сейчас уже развернута целая инфраструктура в России, когда незаконно вырубленный лес у нас же и перерабатывается, в основном китайским бизнесом. В принципе эта инициатива правильная, я думаю, что правительство Медведева его за эту инициативу накажет. Вредность экспорта круглого леса абсолютно очевидна для России. Поэтому правительство Медведева, на мой взгляд, ляжет костьми, чтобы не допустить ограничения этого экспорта. Один раз ввели пошлину пятипроцентную на экспорт леса-кругляка, это был дикий вой, все так называемые иностранные инвесторы выступили против такого ущемления свободы разграбления России, и это очень быстро отменили», – заявил Делягин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на одном из заседаний призвала навести порядок с экспортом леса в Китай. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин при этом заявил, что Россия требует от Китая участвовать в создании лесных питомников на территории Сибири. В противном случае Москва может принять решение о прекращении экспорта древесины в Поднебесную.