«Лицо изменилось настолько, я просто не ожидал»: Китайского министра ошарашили в Москве

08.11.2018, Москва, Игорь Петров

Россия требует от Китая участвовать в создании лесных питомников на территории Сибири, в противном случае Москва может принять решение о прекращении экспорта древесины в Поднебесную.

Об этом на заседании Совета Федерации заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, отвечая на призыв спикера Валентины Матвиенко навести порядок с экспортом леса в Китай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня был коллега, министр из Китая. Я слушал, слушал, и понимаю, что Китай – это основной рынок, куда вывозится древесина. Там есть спрос. Я министру сказал одну простую вещь: «по тому настроению президента и председателя правительства, которое я вижу, если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны, в том числе Китая, мы полностью закроем экспорт древесины в Китай».

Лицо его изменилось настолько, что я просто не ожидал. Для них это, конечно, проблема.

Я не говорю, что это нужно сделать. Но если никто, ни правоохранительные, ни силовые органы не могут справиться с этой задачей, то, наверное, так и придется поступить.

В ответ он задал мне вопрос: «скажите, а что нужно сделать нам, чем мы можем помочь, чтобы не ужесточать вывоз древесины?».

Я сказал: ну, давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваш счет. Вам нужен лес? Восстанавливайте нам лес. Он сказал: «это, безусловно, обсуждаемая тема, и я обязательно вернусь с ней обратно», – сказал министр.