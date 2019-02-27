Губернатор Севастополя мстит пиарщикам, раскрывшим неприглядные секреты

27.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отправил «черную метку» своим бывшим пиарщикам, которые после увольнения стали публиковать в открытом доступе конфиденциальные детали сотрудничества.

Речь идет о бывшем руководстве принадлежащего правительству Севастополя телеканала ИКС-ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главное контрольное управление правительства устроило проверку работы телеканала за период с 2017-го и девять месяцев 2018-го года, когда СМИ руководили московские медиа-менеджеры Татьяна Дружняева и Алексей Папченя.

Проверка, по словам и.о. начальника Главного контрольного управления Ольги Волосенко, показала ряд нарушений.

«Эти нарушения были допущены предыдущим руководством Департамента общественных коммуникаций и учреждения. Также выявлены нарушения в рамках начисления и выплаты заработной платы, стимулирующих выплат. Например, предыдущему руководителю учреждения было необоснованно начислено и выплачено стимулирующих выплат около 300 тысяч рублей. Необоснованные выплаты командировочных в структуре составляют порядка 200 тысяч рублей», – заявила Волосенко.

Российский политолог Руслан Осташко не исключает, что проверка в отношении экс-руководителей канала может быть связана с тем, что недавно Дружняева опубликовала книгу «Канал мечты», где рассказывает о том, что правительство навязывало ей информационную повестку, а Овсянников не хотел и слышать об эффективном расходовании средств.

«- Вы мне сказали, что эти миллионы вам не нужны?

– Я сказала?

– Да, вы.

– Нет, я просила перераспределить бюджет так, чтобы сейчас были деньги на оборудование, а уже в следующем году на ремонт. Я сказала, что нам не надо все сразу, потому что мы сразу все не освоим.

– Уходите, не хочу с вами разговаривать», – приводит Дружняева в книге свой разговор с Овсянниковым.

Она также пишет о директивах «сверху», которые задавали информационную повестку телеканала: «Мы искренне мечтали сделать Информационный канал Севастополя, который также будет вещать на всю Россию. Когда с нашей стороны все было выполнено, нам сказали – а теперь воюем с Законодательным собранием, воюем с сумасшедшими общественниками и выставляем губернатора рыцарем в сияющих доспехах. Но, постойте, с такой повесткой мы же не будем интересны на федеральном уровне. Тут мы поняли, что нас обманули. Красивый, стильный, популярный канал стал нужен только для того, чтобы манипулировать общественным сознанием в интересах одного единственного человека».

По мнению Осташко, именно публикация книги побудила губернатора объявить войну уволившимся медиа-менеджерам.

«Овсянников сам давал каналу деньги не на то, что нужно было, а на что-то другое. На понты вместо обновления материально-технической базы… Затеянная им проверка ИКС-ТВ – это просто мелкая месть специфического человека тем, кто публично написал его некрасивый портрет… Овсянников сам во много несет ответственность за то, что деньги на ИКС-ТВ были израсходованы неэффективно. Но при этом сам пытается сделать полных козлов отпущения из ушедших от него медиа-менеджеров. Отомстив им, таким образом, за то, что не побоялись озвучить о нем нелицеприятную правду», – заявил Осташко в своем видео-блоге.

Ранее «ПолитНавигатор» уже сообщал, что Законодательное собрание Севастополя, где сильны позиции команды героя Русской весны Алексея Чалого, отказалось утверждать бюджет на 2019 год местного телеканала «Икс-ТВ», который ориентируется на губернатора Дмитрия Овсянникова и часто используется в информационных кампаниях против депутатов, критикующих промахи чиновников местного правительства.