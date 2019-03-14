Гудбай, Петя: У Порошенко нет шансов на второй тур

14.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Общество на Украине уже настроено на то, что Петр Порошенко может оказаться во втором туре президентских выборов только в результате масштабных фальсификаций, оппоненты не позволят ему сделать это.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если разрыв Тимошенко и Порошенко будет на уровне статистической погрешности, я вас уверяю, второго тура не будет. Никто не поверит в его победу. Потому что то, что сегодня вброшено о его намерении фальсифицировать выборы, оно зашло глубоко. И зашло почему: потому что на протяжении всех этих пяти лет он врал, врал и ещё раз врал. Ему никто не верит, поэтому никаких вариантов победить честно или нечестно на сегодняшний день у него нет. Нет у него никакой стратегии победы, её не существует вообще.

Все бабки, которые он выделил на избирательную кампанию, освоят, можете не переживать. Газетки будут, листовки будут, люди ходить будут, кони скакать будут – всё до копеечки будет израсходовано», – заявил Килинкаров.

«Мы обсуждаем ситуацию по поводу воровства. Вы что, реально верите, что «он нас приведёт в НАТО, в ЕС»? Вы верите, что Порошенко и вся эта клика действительно хочет попасть в ЕС? Слушайте, это же история, придуманная не для них, она придумана для вас.

На самом деле, они туда не хотят ни под каким предлогом. Им и здесь хорошо живётся, им не нужен финмониторинг, контроль, чистые деньги, прозрачная оплата налогов – зачем им это нужно? У них под ногами целая страна! Они её воруют», – добавил экс-нардеп, обращаясь к украинцам.