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Новости Украины

Последняя атака Украины беспилотниками, включая морские, на Севастополь своих целей не достигла.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Владимир Гундаров, отвечая на вопрос, как можно лишить Украину возможности атаковать Севастополь.

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«В первую очередь, скорее взять всю территорию Украины под свой контроль. Другого выхода нет. Контроль черноморской морской акватории нами и без того осуществляется. Мы учли все прежние попытки ВСУ, в том числе атаку с помощью беспилотников на штаб Черноморского флота, попытки ими запусков ракет, другие поползновения. Все это учтено и просчитано с точки зрения организации обороны. Была усиленно система ПВО Севастополя, морская охрана Севастопольской бухты. Кстати сказать, она всегда хорошо охранялась», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, в Севастопольской бухте стоят боновые заграждения, которые препятствуют проникновению всевозможных самоходных устройств, подводных диверсантов и аппаратов.

«То есть ни в подводном, ни в надводном положении туда невозможно незаметно пройти», – уточнил Гундаров.

В целом он считает успешным отражение атаки на Севастополь.

«В Севастопольской бухте стоят и гражданские суда, и корабли вспомогательного флота, и боевые корабли… На берегу находятся базы ГСМ с огромными запасами топлива, куда боевые корабли Черноморского флота приходят на заправку. Там есть и большой арсенал оружия. Все эти объекты без сомнения должны были стать целью для атаки украинских дронов. Однако этой цели они не достигли», – добавил эксперт.