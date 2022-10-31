Гунадров: Севастополь обезопасит взятие Украины под полный контроль

31.10.2022  09:19 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Последняя атака Украины беспилотниками, включая морские, на Севастополь своих целей не достигла.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Владимир Гундаров, отвечая на вопрос, как можно лишить Украину возможности атаковать Севастополь.

Последняя атака Украины беспилотниками, включая морские, на Севастополь своих целей не достигла. Об этом,...

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«В первую очередь, скорее взять всю территорию Украины под свой контроль. Другого выхода нет. Контроль черноморской морской акватории нами и без того осуществляется. Мы учли все прежние попытки ВСУ, в том числе атаку с помощью беспилотников на штаб Черноморского флота, попытки ими запусков ракет, другие поползновения.

Все это учтено и просчитано с точки зрения организации обороны. Была усиленно система ПВО Севастополя, морская охрана Севастопольской бухты. Кстати сказать, она всегда хорошо охранялась», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, в Севастопольской бухте стоят боновые заграждения, которые препятствуют проникновению всевозможных самоходных устройств, подводных диверсантов и аппаратов.

«То есть ни в подводном, ни в надводном положении туда невозможно незаметно пройти», – уточнил Гундаров.

В целом он считает успешным отражение атаки на Севастополь.

«В Севастопольской бухте стоят и гражданские суда, и корабли вспомогательного флота, и боевые корабли… На берегу находятся базы ГСМ с огромными запасами топлива, куда боевые корабли Черноморского флота приходят на заправку. Там есть и большой арсенал оружия. Все эти объекты без сомнения должны были стать целью для атаки украинских дронов. Однако этой цели они не достигли», – добавил эксперт.

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