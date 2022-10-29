Минобороны обвинило в атаке на Севастополь Украину и Великобританию

29.10.2022  14:16 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Терроризм


Минобороны РФ обвиняет в ночной атаке беспилотников на Севастополь Вооруженные силы Украины, а также специалистов из Великобритании. Приводим текст заявления полностью:

Сегодня в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.

В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.

Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов.

По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»

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Минобороны РФ обвиняет в ночной атаке беспилотников на Севастополь Вооруженные силы Украины, а также...









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