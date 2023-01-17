Гундаров: Освобождение Херсона начнется после наступления на Сумы и Харьков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не будет повторять ошибок начального этапа СВО и не станет вести наступление по всей линии фронта.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал капитан 1-го ранга в отставке, военный эксперт Владимир Гундаров, отвечая на вопрос, пойдет ли Москва на переговоры с киевским режимом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Думаю, на переговоры пойдем, но они ни к чему не приведут. Боевые действия продолжатся, но на сей раз уже не в формате СВО. Это будет полноценная военная операция. Но не думаю, что и в этом случае следует ожидать наступления по всей линии фронта, как говорят некоторые. Тех ошибок, что мы совершали вначале, надеюсь, постараемся избежать», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

Он полагает, что наиболее целесообразно ожидать наступления на территории Сумской и Харьковской областей.

«Во-первых, там проживает большое количество русскоговорящего населения, которое в принципе нас поддерживает. Во-вторых, там наступать можно непосредственно с территории России. С точки зрения тылового обеспечения войск и логистики это наиболее удобные направления. Да и для наступательных возможностей той группировки российских войск, которая создана сейчас, выход на границы Харьковской или Сумской областей — вполне решаемая задача. При условии, конечно, что часть сил мы сможем перебросить на эти направления из Донецкой и Луганской областей», – объясняет аналитик.

Впрочем, он оговаривается, что наступление на этих направлениях будет возможно лишь после полного освобождения ЛДНР.

«Все остальное не имеет смысла, так как в этом случае мы вернемся к повторению пройденного. Кстати, к такому «повторению» готовится и украинская сторона. Она сейчас активно защищает Киев, строит там бетонные сооружения, укрепляет подходы», – подчеркнул эксперт.

У него поинтересовались, планирует ли Россия освобождать оккупированный ВСУ Херсон.

«Это сложная операция, предполагающая форсирование Днепра. Считаю, пока не имеет смысла это делать, так как приведет к большим потерям. Это может быть уже следующий, третий этап, после наступления на Сумском направлении и в Харьковской области, когда уже ВСУ будут окончательно разбиты. Вот тогда да, можно будет форсировать Днепр и двигаться до Приднестровья», – резюмировал Гундаров.

Напомним, что весной ВС РФ стояли на окраинах Харькова. При этом через Сумы российские танки прошли без боя, не встречая сопротивления, а значительная часть области оказалась под контролем российской армии. Некоторое время в городе было безвластие, например, полицию эвакуировали в Полтавскую область.

Но в итоге украинские силы пришли в себя, подтянули резервы и завязали бои. Сумы оказались в блокаде, выезд из города осуществлялся лишь по согласованию с русскими. В конце марта российские войска начали отвод из региона на территорию РФ.