Киевскую область начали готовить к оборонительным боям

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На Киевщине украинские вооруженные формирования при содействии местных властей оборудуют огневые позиции и фортификационные сооружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил глава Киевской областнорй военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

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«В Киевской области идет укрепление рубежей обороны и позиций», – рассказал чиновник.

Он отчитался о поездке на позиции украинских силовиков в области.

«Проверили, как оборудованы огневые сооружения и блиндажи. В постоянной коммуникации и плодотворном сотрудничестве с военными. Наращиваем рубежи, обеспечиваем бойцов всем необходимым – техникой, спецсредствами и оснащением. Важно, чтобы наши военные находились в комфортных условиях. Работа продолжается», – резюмировал Кулеба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», израильский военный заявил, что Россия готовит штурм Киева.