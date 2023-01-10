Киевскую область начали готовить к оборонительным боям

Игорь Шкапа.  
10.01.2023 08:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


На Киевщине украинские вооруженные формирования при содействии местных властей оборудуют огневые позиции и фортификационные сооружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил глава Киевской областнорй военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

На Киевщине украинские вооруженные формирования при содействии местных властей оборудуют огневые позиции и фортификационные...

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«В Киевской области идет укрепление рубежей обороны и позиций», – рассказал чиновник.

Он отчитался о поездке на позиции украинских силовиков в области.

«Проверили, как оборудованы огневые сооружения и блиндажи. В постоянной коммуникации и плодотворном сотрудничестве с военными. Наращиваем рубежи, обеспечиваем бойцов всем необходимым – техникой, спецсредствами и оснащением. Важно, чтобы наши военные находились в комфортных условиях. Работа продолжается», – резюмировал Кулеба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», израильский военный заявил, что Россия готовит штурм Киева.

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