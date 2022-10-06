ГУР РФ пытался завербовать «Азов» как подразделение для войны против США – начштаба нацполка

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Новости Украины

У Киева нет больше фигур, вроде Виктора Медведчука, за которого можно обменять своих боевиков, однако у самих нацистов есть идеи, как пополнить обменный фонд.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил вернувшийся на Украину в результате последнего обмена пленными начальник штаба «Азова» Богдан Кротевич «Тавр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касаемо «азовцев» у ГРУ была отработана следующая стратегия. Когда мы выходили из плена, они хотели завербовать «Азов» как подразделение: «Ребята, вы хорошо воюете, давайте вместе уничтожать Запад и США». Не могу комментировать морскую пехоту и других, но у «азовцев» единогласно было одно мнение: они наши враги, а мы – украинские военные, Украина наша родина», – сочинял Кротевич.

Касаемо трибунала, который должен был пройти над «азовцами» в Мариуполе, «Тавр» сказал, что давление оказывалось, однако далеко не на всех.

«На некоторых людей идёт некоторое физическое и психологическое давление относительно трибунала. Например, именно на нас было в основном психологическое давление. Однако только после возвращения я узнал, что меня заочно судили в России, у меня там даже свой адвокат был, я этого не знал, я не общался ни с кем», – утверждал нацист.

Что касается последнего обмена, то, по его словам, это было чисто политическим актом, на который поднявшийся в украинских медиа шум не имел никакого влияния.

«Моё личное мнение, я немного до ГУРа не дошёл, медийный шум не помогает. Потому что это был политический обмен Медведчука. Второго Медведчука у нас пока нет. Однако есть весьма интересная идея, которую я позже хотел бы поднять. Есть идея по поводу того, чтобы набрать обменный фонд для вызволения наших пленных. Считаю, что это действенно, и мы надеемся, что представители власти нас выслушают», – поделился планами «азовец».