Гут, Вольдемар! Неонацисты рукоплещут Зеленскому за каналы Медведчука

03.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские националисты довольны решением СНБО Украины и президента Владимира Зеленского о запрете эфирного вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые ассоциируются с депутатом Верховной рады, одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в заявлении неонацистской группировки «Национальный корпус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 5 лет ввели санкции против ватных пропагандистских телеканалов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK». Национальный Корпус обязательно проконтролирует выполнение решения СНБО и президента. Нацкорпус еще с 2016 подчеркивал необходимость немедленного закрытия каналов с российской пропагандой, которые финансируются из Кремля для ведения гибридной информационной войны с Украиной.

Национальный Корпус пикетировал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, требуя лишить лицензии пророссийские телеканалы и «разминировал» украинское инфопространство, пикетируя офисы антиукраинских телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK». Наша позиция неизменна – любые рупоры Кремля в нашем государстве должны прекратить существование, но не на 5 лет, а навсегда!», – говорится в заявлении группировки.

Поддержали решение о запрете телеканалов и в запрещенном в РФ «Правом секторе». Спикер группировки Артем Скоропадский похвалил Зеленского за то, что оказался смелее, чем его предшественник Петр Порошенко, который не решился на закрытие неугодных СМИ.

«Решение про санкции против каналов Медведчука я прям обеими руками приветствую и поддерживаю. Каналы Медведчука несли зло, антиукраинскую, пророссийскую пропаганду, идеи т.н. «русского мира», рекламу т.н. «УПЦ МП». Тут не вопрос свободы слова, тут не вопрос журналистики. Тут вопрос национальной безопасности.

При всем желании «Völkischer Beobachter» не могла издаваться в Москве в 1942, допустим, году, как не могла издаваться в том же году в Берлине газета «Правда». Это был бы бред и абсурд. А у нас этот бред и абсурд был частью информационного пространства во время войны с РФ. Ну, и, конечно же, еще одно. «Трус, слабак и бездарь» Зеленский как-то покруче оказался гетмана-то «сивочолого», при котором вся эта информационная вражеская помойка расцвела. Я уж никакой не сторонник Зеленского, но, признаем, Владимир Александрович, – красиво и смело», – написал Скоропадский в своем блоге.