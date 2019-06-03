После Жукова нацисты придут валить Пушкина – Корнилов

03.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский режим, приравнявший советскую символику к нацистской и запретивший обе, – наказывает только за георгиевскую ленточку, но поощряет нацистские шевроны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине действительно запрещены символы Компартии и нацизма, согласно одному и тому же закону, но при этом вы видите, за георгиевские ленточки хватают, штрафуют, заставляют снимать с машин какие-то там символы всевозможные советские, причём советские флаги исторические. А сколько было случаев с нацистской символикой, появлением нацистской символики в центре Киева, на шевронах украинских солдат», – отметил он.

«А нацистское приветствие, которое стало официальным приветствием украинской армии?», – напомнил ведущий программы Владимир Соловьёв.

«И спросите, кто-то наказан, хотя бы оштрафован, какое-то админвзыскание было наложено на тех, кто демонстрировал нацистскую символику? Ответ – нет. Никто. Хватают только за коммунистическую, что бы там ни говорили», – продолжил Корнилов.

Также политолог заметил, что снос националистами памятника маршалу Жукову в Харькове – это предисловие к новой политике «деколонизации», где осквернены будут даже памятники русским классикам.

«И всем было понятно изначально, что начали с декоммунизации, а закончат, как Вятрович говорит, «деколонизацией», памятники Жукову это предварительный этап перед сносом памятников Пушкину, Толстому и так далее, к чему, заметьте, Вятрович, глава государственного института национальной памяти, прямо призывает», – резюмировал эксперт.