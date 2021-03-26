Подпишись на рассылку
26.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Судебный произвол, Украина
Просмотров:

«И это ужас»: украинская молодёжь бежит из страны от полицейского беспредела

Новости Украины

Украинская молодёжь думает про эмиграцию из своей страны, потому что видит, насколько прогнили – как правоохранительная система, так и государство в целом.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил украинский медиа-эксперт Алексей Ковжун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Когда молодые люди видят интерфейс государства, условно говоря, на Подоле в Киеве: «Добрый вечер, что в карманах?». Когда они знают, что полицейский может им подкинуть пакетик с марихуаной, а потом вымогать деньги с их родителей. А если ты пьяный кого-то сбил, можно порешать за деньги. Так правоохранительная система выступает интерфейсом государства.

Что мы говорим молодым людям? Что можно порешать, что государство коррумпированное, злое, желает тебе зла и хочет с тебя что-то сбить. Я понимаю молодёжь, которая встретилась с полицейским произволом или судебной системой, подумают про эмиграцию, и это ужас. Это путь в никуда», – сказал Ковжун.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что реформы украинской армии и полиции носят внешний характер, в то время, как и ВСУ, и МВД остаются неработоспособными и коррупционными системами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть