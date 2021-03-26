«И это ужас»: украинская молодёжь бежит из страны от полицейского беспредела

26.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская молодёжь думает про эмиграцию из своей страны, потому что видит, насколько прогнили – как правоохранительная система, так и государство в целом.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил украинский медиа-эксперт Алексей Ковжун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда молодые люди видят интерфейс государства, условно говоря, на Подоле в Киеве: «Добрый вечер, что в карманах?». Когда они знают, что полицейский может им подкинуть пакетик с марихуаной, а потом вымогать деньги с их родителей. А если ты пьяный кого-то сбил, можно порешать за деньги. Так правоохранительная система выступает интерфейсом государства.

Что мы говорим молодым людям? Что можно порешать, что государство коррумпированное, злое, желает тебе зла и хочет с тебя что-то сбить. Я понимаю молодёжь, которая встретилась с полицейским произволом или судебной системой, подумают про эмиграцию, и это ужас. Это путь в никуда», – сказал Ковжун.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что реформы украинской армии и полиции носят внешний характер, в то время, как и ВСУ, и МВД остаются неработоспособными и коррупционными системами.