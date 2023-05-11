И ещё раз о расстреле в Катыни. Грандиозная антироссийская фальшивка

В апреле исполнилось ровно восемьдесят лет с тех пор, как нацистская Германия при поддержке правительства Польши в эмиграции организовала одну из самых громких антисоветских провокаций, обвинив Москву в расстреле польских офицеров под Смоленском.

На самом деле расстрел поляков в Козьих Горах неподалёку от Катынского леса был осуществлён самими нацистами, что зафиксировано в приговоре Нюрнбергского трибунала. Именно этим документом должна определяться официальная позиция России, считает корреспондент «ПолитНавигатора».

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13 апреля 1943 года радио Третьего рейха сообщило, что в Катынском лесу под Смоленском обнаружены останки 10 тысяч (на самом деле – 4,143 тысячи) польских офицеров, будто бы расстрелянных весной 1940 года. Проект курировал лично министр пропаганды нацистской Германии Иоахим Гёббельс.

Эксгумационная бригада под руководством профессора судебной экспертизы Герхарда Бутца (члена НСДАП и СС) называла ещё большую цифру – 12 тысяч, усиливая давление на общественное мнение. При этом в Катыни работала и комиссия Польского Красного Креста (ПКК) из пяти человек, приглашённая властями Генерал-губернаторства (часть Польши, не включённая в состав Германии), и её приезд был согласован с правительством Польши в эмиграции.

Результаты нацистской идентификации останков польских офицеров в Катыни составили фантастические 67,9%. Но ларчик открывался просто: позже было установлено, что у нацистских экспертов были «Списки интернированных польских офицеров в Козельском лагере НКВД». Все поляки, эксгумированные и идентифицированные нацистами в Катыни, числились в этих списках, захваченных немцами в июле 1941 года в здании УНКВД по Смоленской области.

Группы польских офицеров, которые, согласно спискам НКВД, были направлены из Козельского лагеря в распоряжение Смоленского УНКВД первыми этапами, оказались первыми и в нацистском эксгумационном списке. Получается, что их первыми извлекали из верхних слоев Катынских захоронений. Однако, по логике, расстрелянные из первых этапов должны были находиться на самом дне захоронений. Кроме того, немецкая комиссия допустила серьёзный прокол, зафиксировав, что польские пленные были убиты из немецкого оружия.

Но самое главное – датировка расстрела поляков. Нацистская комиссия во главе с доктором Бутцем заявила, что тела пролежали в земле «более трёх лет», но такой вывод был сделан… по обрывкам газет, будто бы найденных в одежде расстрелянных. При этом член этой же комиссии, чешский врач Франтишек Гаек в 945 году прямо заявил: «Состояние трупов в Катыни указывало на то, что они лежали там самое большее 1,5 года».

После освобождения постановлением Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников была создана Специальная Комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу (близ Смоленска) военнопленных польских офицеров (полное название). Её возглавил лично академик Бурденко. Судебно-медицинская и экспертная комиссия приступила к эксгумации и исследованию трупов польских военнопленных 16 января 1944 года и производила эту работу до 26 января включительно.

По материалам «комиссии Бурденко», позднейшим свидетельским показаниям и стенограммам Нюрнбергского процесса судьбу польских военных можно установить с большой долей вероятности.

Немцы подошли к Смоленску через три недели после начала войны. В суматохе эвакуации администрации лагерей не дали вагонов, чтобы вывезти пленных, а идти пешком они не захотели. Кроме того, по данным осведомителей НКВД, поляки относились к немцам с куда большей симпатией, чем к русским. Охрана лагерей и часть пленных (в основном евреи) ушли на восток, прочие достались немцам.

В августе 1941 года в пяти километрах от Катыни началось строительство штаба группы армий «Центр». Обычно при строительстве секретных объектов немцы использовали пленных, которых потом уничтожали. А поскольку в их распоряжении были готовые рабочие команды поляков, намного более лояльные к немцам, чем русские пленные, то их использовали для такого важного строительства. После окончания строительных работ поляков вывезли в Катынский лес и расстреляли.

14 февраля 1946 года в Международном военном трибунале (МВТ) в Нюрнберге заместитель главного советского обвинителя полковник Ю.В. Покровский озвучил обвинение подсудимым по Катынскому эпизоду. 8 марта 1946-го адвокат Геринга потребовал вызова свидетелей по этому эпизоду, при этом среди свидетелей обвинения оказались члены обеих эксгумационных комиссий – нацистской (доктор Марков) и советской (профессор Прозоровский).

Марков завил следующее:

«На мой взгляд, вывод комиссии о времени расстрела был основан на бумагах, найденных на трупах, и на показаниях свидетелей, но не на фактических судебно-медицинских данных. Я считал, что труп, который я препарировал, был похоронен не более 1 года или 18 месяцев».

В свою очередь, профессор Прозоровский отметил:

«Изменения, которые были замечены нами во время предыдущих эксгумаций во многих случаях, а также вещественных доказательств, позволили нам прийти к выводу, что время захоронения не могло быть ранее осени 1941 года».

Он также перечислил найденный в одежде погибших письма и другие документы, датированные осенью 1940-го, весной и даже летом 1941 годов.

В результате просьба адвоката Геринга об исключении Катынского эпизода была отвергнута, то есть Трибунал оставил это преступление, как преступление немецкой стороны. В Обвинительном Заключении МВТ (раздел III «Военные преступления», подраздел С «Убийства и жестокое обращение с военнопленными и другими военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны, а также с лицами, находящимися в открытом море», эпизод 17) сказано:

«В сентябре 1941 года 11000 польских офицеров-военнопленных были убиты в Катынском лесу близ Смоленска».

Следует специально отметить: заявления нацистских прихвостней о том, что «Катынь не упомянута в приговоре Нюрнбергского трибунала», являются манипуляциями. Трибунал не обязан был вторично переписывать Обвинительное Заключение, в котором перечислены все доказанные преступления нацизма. В Общем Приговоре МВТ прямо сказано:

«Невозможно в рамках данного приговора соответствующим образом вновь рассмотреть их или перечислить массу документальных и устных доказательств, которые были представлены на Суде».

На этом стоит поставить точку, тем более – через несколько дней после 9 мая. Не хотелось бы упоминать заявления Горбачёва, Ельцина, проплаченных Польшей российских учёных и даже депутатов Государственной Думы РФ о том, что СССР (а значит – и Россия как его правопреемник) виноват в расстреле поляков под Катынью, а также обсуждать явно сфальсифицированные документы, на которых эти заявления базировались.

К счастью, официальная позиция России изложена в Меморандумах Минюста РФ, направленных в 2010 году в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В них сказано, что расследование уголовного дела по поводу расстрелов в Катыни проводилось лишь по факту превышения полномочий высокопоставленными должностными лицами государства. Оно было открыто ещё в 1990 году, и закрыто в 2004-м, а постановление об этом является секретным. В результате именно секретность упомянутого документа ЕСПЧ поставил в вину Москве, однако отказал всем истцам (родственникам погибших поляков), которые обвиняли РФ в «нарушении права на жизнь» и требовали денежных компенсаций.

Поэтому любые заявления о том, что в трагедии под Катынью виновата Россия, следует преследовать по статье «реабилитация нацизма». При этом мемориал на месте расстрела поляков в Козьих Горах под Смоленском необходимо привести в соответствие с действительностью, зафиксированной в решении Нюрнбергского трибунала, оставив под опекой государства.

Да, нынешняя русофобская политика Варшавы и провокации польских властей на советских воинских мемориалах должны быть осуждены. Но жертвы нацизма, независимо от их национальности и отношения к России (СССР) в прошлом, заслуживают на российской земле достойного поминовения.