Власти Польши устроили провокацию на советском военном мемориале

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В День Победы агрессивная толпа, состоящая в основном из украинцев, преградила послу России в Польше Сергею Андрееву вход на кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве. Дипломат приехал туда, чтобы возложить цветы к мемориалу советским воинам, погибшим при освобождении польской земли от нацистов.

Полиция в ситуацию демонстративно не вмешивалась, кроме того, позволила украинцам утыкать площадку перед мемориалом сине-жёлтыми флагами и установить там пропагандистские инсталляции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Около 10 утра 9 мая глава российской дипмиссии и еще несколько сотрудников посольства не смогли пройти к месту возложения венка у воинского мемориала в Варшаве. Собравшиеся там украинцы и польские проукраинские активисты перегородили дипломатам дорогу, выкрикивали антироссийские лозунги и требовали, чтобы посол снял с лацкана пиджака георгиевскую ленту.

Сергей Андреев сообщил в комментарии российским журналистам, что не пострадал в результате действий агрессивной толпы.

«На этот раз, видно, что была чёткая установка, полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», – сказал глава дипмиссии РФ.

Как известно, в прошлом году в День Победы посла России в Польше и нескольких членов делегации облили красной краской на церемонии возложения венка к этому же мемориалу.

Дипломат охарактеризовал произошедшее, как «безобразие и нарушение общественного порядка». По словам Андреева, он обратился к старшему офицеру с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона.

«Тот пояснил, что происходящее на кладбище, – это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время. Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами», – заявил посол РФ в Польше.

Ранее российское посольство сообщало, что обращалось к польским властям с просьбой обеспечить общественный порядок возле мемориала во время возложения венка, но не получило никакого ответа.

Москва выразит протест Варшаве из-за провокации в отношении её дипломатов, пообещали в российском дипломатическом ведомстве.

«МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям «протестующих». Польской стороне будет заявлен решительный протест», – заявили в МИД РФ.

В Москве подчеркнули, что считают этот инцидент очередным проявлением недружественного отношения со стороны Варшавы. Прежде всего, речь идет об оскорблении памяти более чем 600 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Польши от германской оккупации. Также в российском дипломатическом ведомстве отметили, что Варшава не выполняет обязательства по пресечению подобных провокаций.

В МИД РФ добавили, что случившееся демонстрирует «двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы». Там подчеркнули, что подобные действия не останутся без должной реакции Москвы.

Но даже после отъезда российских дипломатов украинцы и их польские подельники продолжали бесноваться у военного мемориала и могил, препятствуя возложению цветов к ним уже польским гражданам.

«Полная компрометация польской полиции. Посол Андреев уехал, после чего довольно большая группа поляков попыталась возложить цветы в той части кладбища, где никакой демонстрации не было разрешено. Несмотря на это, бандеровцы нападали на людей, идущих с венками, на глазах у полицаев, которые уткнулись в телефоны и делали вид, что ничего не видят. Я обращался ко многим из них, но они даже не знали, кто главный и где его найти», – рассказал польский журналист Томаш Янковский.

«Бандеровцы и журналисты облепили памятник, охраняемый польскими законами, лазя по нему, как по дивану. Они блокировали доступ людей, кричали им в лица, перекрывали дорогу, а полиции было все равно. Для командования этого формирования польские налогоплательщики явно хуже приезжих из-за границы. Последним позволено нарушать закон и, вероятно, они будут продолжать это делать, потому что этим заканчивается согласие на бандитизм. Всегда. Я не знаю, что там дальше происходило, потому что не собирался участвовать в хуцпе на кладбище. Это не то место, где можно дать в морду. Возложил цветы на случайно выбранную могилу советского солдата», – написал Янковский в социальных сетях.

В свою очередь, польский политик Матеуш Пискорский, который также 9 мая возложил цветы на могилы советских воинов в Варшаве, отметил, что подобное поведение украинцев унизительно для них самих и их предков.

«Самый большой парадокс сегодняшних хулиганских действий украинцев во время празднования Дня Победы заключается в том, что они плюют на самих себя. Во время Второй мировой войны, прежде всего в рядах Красной Армии, погибло около 10 миллионов жителей Украинской Советской Социалистической Республики. Они являются одним из народов-победителей. Однако их хотят силой присоединить к лагерю проигравших фашистов», – написал Пискорский в своём Телеграм-канале.

Это далеко не первая антироссийская провокация в Польше в последние недели. Так, в конце апреля польские власти с применением полиции захватили школу, на протяжении десятилетий действовавшую при посольстве России в Варшаве. «ПолитНавигатор» после этого прогнозировал, каким может быть ответ Москвы, но дальше грозных обещаний МИД РФ дело традиционно так и не пошло.