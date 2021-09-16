И грянула «Катюша»: Тирасполь кладет на лопатки олигарха Ахметова

16.09.2021 08:58 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Приднестровская футбольная команда «Шериф», играющая в чемпионате Молдовы, одержала дебютную победу в Лиге чемпионов, обыграв украинский клуб Шахтер» со счетом 2:0.

Уже на 16-й минуте тираспольская команда, впервые пробившаяся в плей-офф ЛЧ, открыла счет – мяч забил малиец Адама Траоре. Во втором тайме украинская команда прибавила, больше атаковала, но тем не менее на 62-й минуте Момо Янсане из Гвинеи удвоил результат.

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На 77-й минут счет мог стать и вовсе разгромным, но Траоре не реализовал практически стопроцентную возможность.

За «Шериф» болели и в Молдове. Поддержать сбежавший из Донецка в Киев клуб в Тирасполь приехало всего несколько человек.

Ранее редактор украинского еженедельника «Футбол» Артем Франков сообщил, что Украинская ассоциация футбола попросила УЕФА закрыть украинским болельщикам доступ на стадион в Тирасполе.

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«Есть сведения, что с подачи Федерации футбола Украины (УАФ) УЕФА запретил гражданам Украины посещение матча Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер». Причины объяснять? Жители Одесской области и прочие желающие могут умыться — нечего шастать где попало… Разумеется, это не распространяется на членов официальной делегации. Речь о болельщиках, у которых при входе на стадион будут проверять паспорта. К слову, привыкайте постепенно. Как бы там ни шумели фанаты, чего б там ни говорилось о свободе личности, билеты с фамилиями и удостоверяющими личность документами рано или поздно станут повсеместным явлением. Просто в Тирасполе, как вы понимаете, своя специфика. Они бы и рады нашим, но им из УЕФА спустили…», – написал Франков в своем телеграм-канале

Приднестровские болельщики поддержали «Шериф» громогласным исполнением «Катюши». Вместе с футболистами поздравления принимал президент Приднестровья Вадим Красносельский.

«Шериф» о себе оставляет очень хорошее впечатление. И судя по прессе, особенно российской, на фоне неудачных выступлений российских клубов «Шериф смотрится прилично и уверенно», – заявил Красносельский.

Он сказал, что примет в Тирасполе на следующую игру президента Молдовы Майю Санду, «если обратятся».

«Это их выбор. Если желают, пусть приезжают. У нас сегодня из Кишинева много гостей, проблем нет. Здесь очень много дипломатов европейских государств», – сказал Красносельский.

Лидер молдавской оппозиции и экс-президент Игорь Додон также поздравил «Шериф» с победой.

«Желаю игрокам «Шерифа» новых побед в этот исторический для молдавского футбола период!», – написал он.

От Санду, игнорирующей Приднестровье, поздравлений пока не пришло.

Приднестровский футбольный клуб «Шериф» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей загребское «Динамо» — 3:0 дома и 0:0 в Хорватии. Официально команда представляет Молдову, и это первый подобный успех страны в европейском футболе. Стоимость состава «Шерифа» составляет 12 млн евро, при том что этот показатель у крупнейших команд Старого Света составляет 300-800 миллионов евро.

При этом текущий трансферный баланс «Шахтера», как сообщает авторитетный сайт Transfermarkt, оценивается в 40,7 миллионов евро.

Тренирует «Шериф» украинский тренер Юрий Вернидуб, который в прошлом году заявил, что не будет сможет «предать свою страну», если ему предложат работу в России.

Примечательно, что «Шахтер» принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметова, принадлежащие которому СМИ проводят откровенно антироссийскую пропаганду.

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