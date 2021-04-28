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28.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия
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«И не мечтайте». Вучич предупредил сепаратистов, что Сербия не признает Косово


Президент Сербии Александр Вучич ответил на заявления «президента» Косово Вьосы Османи о том, за так называемым «германо-французским проектом» по урегулированию косовской проблемы стоит Белград.

Вучич предложил сепаратистам утешиться тем, что Netflix внесла Косово в список «стран» вещания.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Вучич сказал, что даже бы и не стал комментировать пустые слова Османи, если бы журналисты не попросили бы его об этом.

«Про заявления Османи, что Сербия стоит за всеми неофициальными документами, я скажу одно – это неправда, это ложь, – прокомментировал ситуацию президент Сербии. – Если они питают надежды, что Сербия примет признание Косово даже в таком виде, то я бы посоветовал им не мечтать, не говоря уже о том, что Сербия стоит за чем-то подобным».

При этом Вучич обратил внимание на то, что популярная американская компания Netflix внесла Косово в список государств, где она распространяет свои фильмы и сериалы.

«Они внесли вас в свой список, вам не нужны теперь ООН и Интерпол. Смотрите кино и стреляйте по воздушным шарам», – сыронизировал Вучич.

Напомним, что ранее приштинская ежедневная электронная газета Koha выложила «эксклюзивный документ» якобы подготовленного Францией и Германией проекта соглашения между Белградом и Приштиной, согласно которому Сербия признает Косово в обмен на создание автономной области Северного Косово и привилегированный статус СПЦ. Что характерно, Франция и Германия сразу же завили, что не имеют никакого отношения к этому документу.

Также сегодня стало известно, что «премьер» Косово Альбин Курти струсил встречаться с Вучичем 11 мая в Брюсселе, о чем был объявлено ранее, но приедет туда на ужин с главами государств Западных Балкан.


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