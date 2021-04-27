Косовский портал опубликовал «германо-французский» проект соглашения между Белградом и Приштиной

27.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Приштинская ежедневная электронная газета Koha выложила «эксклюзив» в виде документа, который якобы был подготовлен Францией и Германией для переговоров между Косово и Сербией.

Проект включает «взаимное признание» и создание Автономного округа Северного Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Характерно, что представленный Koha «неофициальный проект» увидел свет после «словенского неофициального проекта» по перекройке границ Западных Балкан, спровоцировавшего скандалы в постюгославских государствах. При разговоре об источниках, приштинские журналисты ссылаются на свои связи в кругах европейской дипломатии.

Согласно опубликованному документу, в Косово планируется создать сербский «автономный район северного Косово» в соответствии с законами и Конституцией Косово. Сербская Православная Церковь получит «привилегированный статус», а после ратификации юридически обязывающего соглашения, Сербия будет вынуждена «не мешать членству Косово в международных и региональных организациях».

«Процесс должен быть завершен до конца февраля 2022 года», – говорится в предполагаемом документе.

По информации портала, процесс будет основан на нескольких ключевых элементах, уважающих Парижскую хартию, Хельсинкский Заключительный акт и руководящие принципы Контактной группы 2005 года по определению статуса Косово и обеспечение всех договоренностей, достигнутых в ходе диалога в Брюсселе в 2013 году.

В итоге, ожидается, что Белград и Приштина подпишут документ, согласно которому «каждая сторона в соответствии с международным правом уважает суверенитет, территориальную целостность и независимость другой стороны».

«Стороны подтверждают, что они будут регулировать свои границы и пересматривать их только по взаимному соглашению, что они будут разрешать споры мирным путем и станут воздерживаться от угроз или применения насилия в соответствии с европейским духом разрешения споров, посредством диалога.

Обе стороны обязуются стремиться к укреплению взаимного доверия, доброй воли и терпимости и будут работать вместе для обеспечения мира, стабильности и развития в регионе. ЕС должен привлечь независимый орган по демаркации границы от имени обеих сторон», – говорится в представленном тексте.

Стороны также должны договориться о создании «автономного округа северного Косово» в качестве отдельной административной единицы регионального самоуправления в Косово, которая будет иметь право регулировать законы на региональной основе в областях экономики, финансов, инфраструктуры, культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты, правосудия, полицейской службы, городского развития и европейского сотрудничества в соответствии с Конституцией Косово и законодательством о местных органах власти.

Указано, что Автономный округ будет включать территорию городов Звечан с 35 селами, Лепосавич с 72 селами, Северную Митровицу и Зубин Поток с 63 селами.

Что характерно, в посольствах Германии и Франции в Косово уже заявили о непричастности своих стран к этому проекту.