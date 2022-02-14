И пусть Европа трясётся: Зеленский пообещал стремиться в НАТО даже без надежды на успех

14.02.2022  20:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, русофобия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Интеграция в НАТО – это путь, который выбрал Киев, однако никто не знает, когда Украина окажется в Североатлантическом альянсе.

Об этом на совместном с немецким канцлером брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интеграция в НАТО – это путь, который выбрал Киев, однако никто не знает, когда...

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«Сегодня многие журналисты и многие лидеры чуть-чуть намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что никто этого не скрывает, однако всё равно этот вопрос зависит от нас. Вопрос – в другом, вопрос этот – путь.

Сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями и партнёрами и будет поддерживать нашего государство на этом пути?», – рассуждал он.

«А может быть, действительно, вопрос «открытых дверей» для нас эта история, как мечта, такой сигнал, куда мы идём, а когда мы там будем, никто не знает, не только Украина, а даже некоторые члены НАТО.

Поэтому, я считаю, что мы должны двигаться по пути, который мы выбрали. Всё равно на этом пути – главное, чтобы на этом была пути наша армия мощная. А куда этот путь приведёт и когда, посмотрим», – заявил Зеленский.

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