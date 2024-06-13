И снова гражданин Таджикистана: Арестован участник драки мигрантов в центре Севастополя

Любовь Смирнова.  
13.06.2024 16:58
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Криминал, Крым, Миграция, Происшествия, Россия, Севастополь


В Севастополе по решению суда заключен под стражу один из участников драки в Комсомольском парке. 20-летний гражданин Таджикистана опознан по видео, как главный нападавший на юного спортсмена, попавшего под горячую руку разгневанной компании мигрантов в парке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

МВД Севастополя установило всех участников драки. Все пятеро находились в городе нелегально, и четверых после опознания отправили в Центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшей депортации на Родину. Одного по решению суда поместили в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Расследованием занимается территориальное управление Слекдома.

В Севастополе по решению суда заключен под стражу один из участников драки в Комсомольском...

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За первую неделю июня в Севастополе выявили 140 административных правонарушений в сфере миграции. Нарушителей оштрафовали в общем на 259 тысяч рублей. Приняты решения о выдворении 25 иностранных граждан – 13 принудительно и 12 самостоятельно.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлекать к ответственности работодателей, которые используют труд нелегальных мигрантов. Предполагается, что приезжие из Таджикистана в Севастополе задействованы на стройках «культурного кластера», генеральным подрядчиком которого выступает АО «Стройтрансгаз».

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