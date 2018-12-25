25.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Россия
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«И так сойдёт»: Жители Симферополя возмущены халтурным ремонтом тротуара

В центре Симферополя дорожники закатали в асфальт пешеходную зону прямо поверх тротуарной плитки. Об этом сообщается в группе «Наш Симферополь» в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Горожане отмечают, что кроме того, сама тротуарная плитка рядом разного размера и цвета.

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«Дизайнерское решение» можно увидеть на пешеходной зоне у Центрального универмага по проспекту Кирова. Стоит отметить, что тротуарная плитка, находящаяся по совместительству с новым асфальтом, тоже разная. В свою очередь горожане предположили, что у дорожных служб в распоряжении не было плитки и ее пришлось заменить на асфальтное покрытие», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Симферополе дорожники сорвали сроки реконструкции центральных улиц.

Известный архитектор заявлял, что неухоженный Симферополь сегодня не соответствует своему статусу столицы Крыма и должен играть роль витрины наряду с новым аэропортом, трассой «Таврида» и т.п.

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