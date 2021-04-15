…И только мертвые говорят по-украински

15.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Давайте так: будем воспринимать нижеизложенное беспристрастно, как будто речь идет не о нацистском государстве, как будто у нас работает телевизор с выключенным звуком. Или так — посмотрим на ситуацию глазами патрульного постового, которому важно пресечь хулиганство, а события «до» и «после» не в его компетенции. Договорились?

Итак, обычный день в Одессе. И в этот день происходят два события.

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Первое. Люди, включая очень пожилых пенсионеров, выходят на митинг к мэрии. Они протестуют против грабительских тарифов на газ.

Претензии у собравшихся не только к политике государства, но и конкретно к конторе «Одессагаз». Когда-то я даже предположила, что после закрытия живодерни ее сотрудники пошли работать именно в эту организацию, ведь даже при «проклятом Януковиче» газовщики промышляли тем, что отключали потребителям газ, требуя за подключение непомерные и незаконные штрафы. Таким образом, жить в Одессе без газа давно стало нормой. А уж в условиях новых украинских реалий, когда платить нужно даже за доставку газа по советским трубам, живодеры «Одессагаза» совсем слетели с катушек, то есть идеально вписались в политику государства.

«Мы против приписывания объемов непотребленного газа и тарифного геноцида!», — заявили митингующие и потребовали, чтобы к ним вышли представители мэрии, так как газовщики не идут на контакт.

В итоге к ним действительно вышли — демократия! Однако переговорщиками оказались бойцы «Муниципальной стражи» горсовета, которые просто раскидали и избили пенсионеров и сейчас, с различными увечьями, они пытаются добиться справедливости.

Мне сразу вспомнилось «избиение онижедетей» на Майдане, с которого начался крах Украины. Якобы вступившись за них, патриоты залили кровью Юго-восток. Когда же пенсионеры взмолились «Ну не душите нас своими тарифами, разберитесь с беззаконием!», с ними поступили так, как поступили бы фашисты…

Однако, вот второе событие. В то же самое время, когда избивали пенсионеров, у консульства РФ митинговали активисты «Нацкорпуса». Они облили красной краской флаг России, а затем сожгли его. Традиционно орали «Слава Украине!», жгли дымовухи и желали «смэрти ворогам». Однако полицейские это действо не то что не пресекли — сложилось впечатление, что отморозков попросту охраняли.

А вот еще один день из жизни города. Уже не обычный — 10 апреля, годовщина освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Зная, что вместо себя чиновники подсылают на переговоры бойцов с дубинками, а сами прячутся, но лицемерно придут возлагать венки на площадь 10 Апреля, митингующие подтянулись туда. Они включили песню «Священная война», запели «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» и растянули транспаранты «Стоп тарифный геноцид» и «Зеленский, не умеешь — не берись, уходи».

Но только с представителями власти им опять не удалось встретиться, потому что людей вмиг скрутили бойцы спецподразделения полиции «Тор» и забрали в райотдел. И теперь этим людям, также ограбленным государством посредством тарифов, грозит ответственность по статьям за хулиганство и злостное неповиновение требованиям полицейских. Вы спросите, так как жить в этой стране, в которой с бедностью борются с помощью спецподразделений полиции? А я отвечу, никак, не знаю.

Но вот вам и еще одно событие в противовес. Под обладминистрацией националисты устраивают акцию «Стоп реванш», на которой митингуют против появления в Одессе памятного знака погибшим 2 мая 2014 года одесситам. Они требуют принять закон о коллаборации и уголовно наказывать всех скорбящих по трагедии, называют сожжение одесситов победой над Россией. И призывают судить несогласных по законам военного времени.

На митинге звучит призыв «Они должны совершить политическое самоубийство и сдать мандаты». Речь идет о 55 депутатах райсовета, проголосовавших за появление мемориала жертвам «одесской Хатыни». Однако этих депутатов и тысячи избравших их людей нацики записывают в изменники родине, что также с успехом проглатывается. Да и как иначе, если среди организаторов акции сплошь уважаемые люди — активисты того же «Нацкорпуса» и полуграмотный свинопас, он же начальник Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк. К слову, факт сожжения одесситов он назвал «официальной государственной позицией».

А теперь включите звук у нашего условного телевизора (помните, с чего начиналась заметка?) и попытайтесь подобрать к происходящему какие-нибудь слова… Их нет, правда? Ну или только два — обыкновенный фашизм. Уничтожать людей — это официальная государственная позиция, всем понятно?

И все же, если мерить эти события по уровню нарушения общественного порядка и угрозам, когда физически страдают не политические, а добиваемые тарифами граждане, то мэр должен был на это отреагировать? Хотя бы «но-но-но» сказать? Особенно учитывая, что в избиении принимала участие его муниципальная охрана…

А он не отреагировал — «но-но-но» не знает, как теперь сказать, потому что на днях подмахнул распоряжение, которым запретил себе и своим сотрудникам вести делопроизводство на русском языке — только на украинском и английском (последнее особенно «актуально»).

И, надо полагать, это только начало. Языковой закон, принудивший сферу услуг к мове, уже действует, теперь им повязали чиновников, завтра это будут и остальные категории граждан. Вот так передохнут все, не в силах тянуть коммуналку (а протестующих устранят физически), и будут на том свете говорить по-украински. Ведь мало кому суждено выжить, когда вооруженная ложь уничтожает безоружную правду.