И тут Рефата понесло: Чубаров видит Бахчисарай центром Крыма

09.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Планы Украины о новом территориальном переделе Крыма не ограничиваются лишь включением Севастополя в состав Бахчисарайского района.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, давая оценку соответствующему намерению украинского правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, изменения должны быть проголосованы в новой Конституции Украины.

«Пока еще в Конституцию Украины не внесены соответствующие изменения, мы не можем в постановлении Верховной рады указывать Севастополь с некими желательными для нас изменениями. Но там есть отдельный пункт, в котором говорится, что впоследствии, после внесения соответствующих законов, статус Севастополя будет пересмотрен.

Город Севастополь в нашем общем представлении – здесь позиции абсолютного большинства разных сторон совпадают, он не должен иметь особый статус на территории Крымского полуострова», – заявил Чубаров.

Экстремист также подчеркнул, что столичного статуса лишится и Симферополь, который останется административным центром, а политически эту функцию в украинском законодательстве будет выполнять Бахчисарай.

«Сегодня все привыкли к тому, что Симферополь является административным центром Автономной республики Крым. Но в связи с восстановлением прав крымско-татарского народа, в связи с необходимостью учета всех исторических и культурологических аспектов, есть предложение у экспертов, чтобы Бахчисарай был выделен в составе крымской автономии специальным статусом и в то же время Симферополь мог бы остаться как административный центр крымской автономии», – сказал Чубаров.

Напомним, ранее Минобщин и территорий Украины подготовило изменения в административно-территориальном устройстве фейковой «Автономной республике Крым», укрупнив районы на полуострове и переименовав ряд населенных пунктов.