«И установить срок» – в Москве требуют предъявить Украине жёсткий ультиматум

Если Россия не хочет опозориться и получить большую войну, она должна самыми жесткими методами поставить Украину на место.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный выход для нас, чтобы предотвратить нарастание напряженности на Украине – это крайне жесткие действия России. В первую очередь – действия демонстративного характера. Необходимо на границах с ЛДНР создать мощную группировку войск. Демонстративно, вплоть до того, что привлечь с Дальнего Востока такую группировку, которая могла бы решить вопрос с Украиной в течение недели-двух. Это вполне реально.

Одновременно сделать официальное заявление, что в случае продолжения наращивания напряженности – РФ будет защищать, в соответствии с Конституцией, своих граждан и применит всю свою военную силу для их защиты.

И подкрепить эти шаги самыми жесткими экономическими мерами – полностью пресечь поставки на Украину газа, электроэнергии и всего остального. И то же самое предложить сделать Белоруссии», – сказал он.