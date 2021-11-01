«И установить срок» – в Москве требуют предъявить Украине жёсткий ультиматум

«И установить срок» – в Москве требуют предъявить Украине жёсткий ультиматумНовости Украины
Если Россия не хочет опозориться и получить большую войну, она должна самыми жесткими методами поставить Украину на место.
Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственный выход для нас, чтобы предотвратить нарастание напряженности на Украине – это крайне жесткие действия России. В первую очередь – действия демонстративного характера. Необходимо на границах с ЛДНР создать мощную группировку войск. Демонстративно, вплоть до того, что привлечь с Дальнего Востока такую группировку, которая могла бы решить вопрос с Украиной в течение недели-двух. Это вполне реально.
Одновременно сделать официальное заявление, что в случае продолжения наращивания напряженности – РФ будет защищать, в соответствии с Конституцией, своих граждан и применит всю свою военную силу для их защиты.
И подкрепить эти шаги самыми жесткими экономическими мерами – полностью пресечь поставки на Украину газа, электроэнергии и всего остального. И то же самое предложить сделать Белоруссии», – сказал он.
Также Константин Сивков подчеркнул, что Москва должна ультимативно потребовать от Украины освобождения оккупированной Старомарьевки и всех задержанных там людей.
«Далее. Объявить в международный розыск всех, кто повинен в арестах этих людей. И поставить украинскому руководству ультимативный срок с требованием вернуть этих людей. Два-три месяца. В противном случае мы начинаем действия по их освобождению.
Если мы эти жесткие шаги не предпримем – мы получим военные конфликты. Всё как говорил Черчилль», – резюмировал эксперт.
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