Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.11.2021 20:26 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«И установить срок» – в Москве требуют предъявить Украине жёсткий ультиматум

Новости УкраиныЕсли Россия не хочет опозориться и получить большую войну, она должна самыми жесткими методами...

Если Россия не хочет опозориться и получить большую войну, она должна самыми жесткими методами поставить Украину на место.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Единственный выход для нас, чтобы предотвратить нарастание напряженности на Украине – это крайне жесткие действия России. В первую очередь – действия демонстративного характера. Необходимо на границах с ЛДНР создать мощную группировку войск. Демонстративно, вплоть до того, что привлечь с Дальнего Востока такую группировку, которая могла бы решить вопрос с Украиной в течение недели-двух. Это вполне реально.

Одновременно сделать официальное заявление, что в случае продолжения наращивания напряженности – РФ будет защищать, в соответствии с Конституцией, своих граждан и применит всю свою военную силу для их защиты.

И подкрепить эти шаги самыми жесткими экономическими мерами – полностью пресечь поставки на Украину газа, электроэнергии и всего остального. И то же самое предложить сделать Белоруссии», – сказал он.

Также Константин Сивков подчеркнул, что Москва должна ультимативно потребовать от Украины освобождения оккупированной Старомарьевки и всех задержанных там людей.

«Далее. Объявить в международный розыск всех, кто повинен в арестах этих людей. И поставить украинскому руководству ультимативный срок с требованием вернуть этих людей. Два-три месяца. В противном случае мы начинаем действия по их освобождению.

Если мы эти жесткие шаги не предпримем – мы получим военные конфликты. Всё как говорил Черчилль», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть