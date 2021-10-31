Пушилин: Украинские войска держат в захваченном селе заложников из числа граждан РФ

31.10.2021 22:09 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на информацию о выходе ВСУ из населённого пункта Старомарьевка, около двух десятков украинских военных продолжают оставаться в посёлке.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они ещё находятся там. Это по свидетельствам местных жителей, с которыми мы поддерживаем связь. Связь периодическая, поскольку они опасаются. Мы отправляли туда и СММ ОБСЕ, но их просто не пустили. Они просто постояли возле украинского шлагбаума, и всё. По той информации, которая есть, там засело в районе 15-20 человек. Это те, которые остались. Частично они вышли», – сказал глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что выбить украинских боевиков с оккупированного населённого пункта очень сложно – так как Старомарьевка находится в низине между позициями Украины и ДНР, такая операция неминуемо обернётся крупным боестолкновением с серьёзными последствиями.

Кроме того, глава ДНР рассказал, что украинцы уже предпринимали несколько попыток закрепиться в оккупированном селе.

«Было несколько переправ, наши подразделения были вынуждены их уничтожить. Потому что были попытки пересечь Кальмиус и на БТР. Конечно, допустить этого было нельзя. Но самое страшное, что там находятся люди – в том числе и граждане ДНР, и России», – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что на данный момент политико-дипломатическими методами, с помощью «Красного креста», республике удалось направить в оккупированную Старомарьевку гуманитарный груз продуктов питания. В ближайшем будущем туда также будет направлена крупная партия угля, так как в прифронтовом посёлке нет газа, а часто и электричества.

«Ситуация вопиющая со всех сторон. Боюсь, здесь только политико-дипломатическими методами здесь не обойтись», – отметил Пушилин.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв выразил мнение, что оккупация Старомарьевки – это теперь проблема Росси, а не только ДНР.

«Они захватили в заложники граждан РФ. Исходя из этого, это не только вопрос ДНР. Давайте предположим – где-нибудь в гостинице в какой-нибудь далёкой стране нацистские подонки захватывают 35 россиян в заложники. Дальше должны действовать силовые ведомства нашей страны по освобождению заложников. Это не имеет никакого отношения ни к войне, ни к военной операции. Граждане нашей страны попали в заложники, и это уже наша головная боль, как их оттуда вызволять. Чего-чего, а людей, которые умеют это делать, у нас достаточно», – сказал телеведущий.

«Здесь провокация идёт не только против нас, что уже привычно и понятно. Это провокация и против России», – добавил Пушилин.

Напомним, накануне украинский пропагандист Юрий Бутусов сообщил, что Старомарьевку удерживают боевики бригады «Холодный яр», однако в самом подразделении категорически опровергли эту информацию.

Кроме того, в СК РФ сообщили, что проверяют информацию о незаконном удержании граждан России украинскими боевиками.