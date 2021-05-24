И-за Протасевича в Раде намерены объявить Лукашенко «самопровозглашенным президентом»

24.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В украинском парламенте требуют прекратить все официальные отношения с Белоруссией после задержания основателя курировавшего массовые беспорядки в Белоруссии телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича.

Об этом говорится в заявлении межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» в Верховной раде, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Заявление в своем блоге опубликовал глава объединения Алексей Гончаренко.

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«Межфракционное объединение Верховной Рады Украины «За демократическую Беларусь» призывает к следующему. На время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко:

– официально признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности;

– прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных;

– немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси;

– прекратить любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью;

– подготовить новый пакет санкций СНБО по деятелям режима, включая Александра Лукашенко;

– на официальном уровне назвать Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси» и использовать это определение в официальной документации.

Призываем представителей международного сообщества и всех демократических стран, присоединиться к этим требованиям и поддержать жесткую реакцию в отношении режима Александра Лукашенко. Только таким образом можно заставить режим Лукашенко освободить Романа Протасевича и других политзаключенных. Жыве Беларусь!», – написал Гончаренко.

Подобное в своем блоге высказал и симпатизирующий националистам юрист Андрей Смолий.

«Два рейса из аэропорта «Борисполь» и один из аэропорта «Киев» ежедневно в Минск. Три самолета в сутки, которые могут быть задержаны, а люди могут быть арестованы и помещены в застенки КГБ Лукашенко. Открытая граница, депутаты – «слуги» и ОПЗЖисты, которые прославляют убийцу и террориста. А еще договорняки между олигархами Лукашенко и властью. Не знаю что должно произойти еще, чтобы наконец Украина закрыла границу и прекратила рейсы с режимом, который убивает людей.

Требуем полного закрытия границ с лукашенковской Белоруссией. Прекращения авиа-, автобусного и любого сообщения с режимом, который убивает людей. Реакции правоохранительных органов в отношении депутатов, которые поддерживают кровавого диктатора», – написал Смолий.

Призвал избегать рейсов, пролетающих над Белоруссией и экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко.

«Советую всем украинцам облетать Беларусь стороной, даже если это будет дольше или с пересадками, если не хотите оказаться в российской тюрьме», – призвал Ляшко.

Напомним, Роман Протасевич – один из основателей польского телеграм-канала «Нехта», координировавшего массовые беспорядки в Белоруссии в прошлом году, был задержан в аэропорту Минска. Он летел на самолете Вильнюс-Афины ирландской авиакомпании Ryanair. Как сообщили в пресс-службе Минского аэропорта, пилоты сами запросили экстренную посадку из-за сообщения о минировании, хотя самолет был уже почти над границей с Литвой.