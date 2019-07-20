20.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, ЕС, Закарпатье, Права человека, Украина
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И Запад, и Восток в шоке от бандеровской Украины

Отказ Конституционного суда Украины отменять «мовный» закон углубит конфликт Киева с Венгрией из-за нарушения прав жителей Закарпатья, а также в очередной раз подтвердит правоту жителей Донбасса, проголосовавших в 2014 году за независимость от бандеровского государства.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Само решение не опубликовано, существует только информация в медиа, и даже я ещё пресс-релиз не видел, только по декоммунизации, по второму решению, но если Конституционный суд принял такое решение, это означает, что, скорее всего, будет сложно обжаловать и новый закон о языках, это означает продолжение кризиса с венграми.

…Скорее всего, этот закон не будет отменён, но возможна его коррекция через принятие другого закона о защите национальных меньшинств, принятие которого запланировано.

С точки зрения реинтеграции Донбасса, какого-либо диалога внешнего – это катастрофа. Но это – решение Конституционного суда, который сможет пересмотреть только Конституционный суд.

В нынешнем составе он его не пересмотрит, Порошенко туда поставил своих людей, некоторые люди имеют откровенные радикальные политические взгляды, они не судьи КС, они политики в мантиях судей КС, и выхода из этой ситуации другого пока нет», – рассказал эксперт.

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