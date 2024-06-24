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Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский несет личную ответственность за разжигание войны в Чечне.

Об этом беглый чеченский экстремист-ичкериец Руслан Кутаев заявил на шестой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Ходорковский должен ответить за то, что он финансировал войну в Чечне, за то, что он финансировал подразделения, убивавшие мирных чеченцев, детей чеченских. Те олигархи, которые осознанно финансировали эту войну, слали победные реляции, как будто рейхстаг они взяли… Какие только они вещи ни творили для того, чтобы из неизвестного полковника слепить президента. Это была пропаганда, и за эту пропаганду они обязательно должны ответить», – сказал Кутаев.

В апреле среди российской политической эмиграции разразился грандиозный скандал в связи с фильмом «Предатели» иноагентки Марии Певчих, которая является агентом британской разведки и курировала деятельность Навального.

Там она подробно рассказывала, как российские олигархи, в том числе Ходорковский, разворовывали российскую госсобственность, помогали выиграть выборы дряхлеющему Борису Ельцину, а потом якобы привели к власти Владимира Путина. Ходорковский все обвинения яростно отрицал.