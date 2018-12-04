«ICTV усрався» – майданщица поймала Порошенко на манипуляции

04.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко четыре года назад выиграл выборы потому, что лгал, а теперь он собирается заставить людей забыть об этом.

Об этом на своей странице в «Facebook» пишет активистка Евромайдана Елена Ксантопулос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ICTV «усрався». Так и есть. Туда пришел Порошенко со свитой. После стольких лет Петр Алексеич участвует в ток-шоу. По-моему, первый раз после того, как он умер за свободу слова у Шустера. С одной стороны – президентская рать, включая Муженко, с другой – президентские попугаи, преданно, не мигая, смотрящие в глаза, потому что знают, что за такой взгляд покормят. Для полного комплекта не хватало троих – Гончаренко, Бирюкова и Палия. Чего не пригласили?», – пишет Ксантопулос.

По ее мнению, Порошенко выступил на ток-шоу, чтобы заставить людей забыть о своей лжи, и таким образом выиграть предвыборную гонку.

«То, что вы видели на ICTV, называется массовым гипнозом. Первый раз Петр Алексеич выиграл президентские выборы, потому что лгал. Лгал открыто, много, с куражом. Сейчас он старается выиграть гонку, заставляя нас забыть. Технология проста: если пять лет тому назад поверили обещаниям, теперь должны забыть, что все обещания оказались обманками. Приспать народ. Приспать окончательно!

Потому что, когда тебе три часа рассказывают про достижения на международной арене, о том, как все мировые лидеры едят у тебя с ладони, что в армии шведский стол и питание по заказу, о том, что дети будут спрашивать своих отцов «а ты что делал в то время, когда давали томос?» – у тебя начинается сдвиг по фазе.

И тебе уже кажется, что перед тобой патриот до мозга костей. И ты забываешь про оффшоры во время Иловайска, про котлы, про добровольцев в тюрьмах, про купленную аудиенцию у Трампа, про четырехкратное обогащение во время войны, про взорванные склады, про семейные фонды и бюджеты и многое другое», – пишет майданщица.

«Петр Алексеич оседлал волну, которую сам же и поднял, – добавила она. – Двадцать четыре наших моряка в российских застенках. Теперь мы всей страной будем их освобождать. Каждый день и каждый час. Петр Алексеич не поскупится из казны на адвокатов. Мы уже забыли о Сенцове, Кольченко, Клыхе и остальных. При каких обстоятельствах 24 украинских моряка попали в плен и почему никто не наказан за эту «операцию», спрашивать уже перестали. Не в моряках дело. Дело в святости гипнотизера», – резюмировала Ксантопулос.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что во время прямого эфира с участием Петра Порошенко уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание.