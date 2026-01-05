Идеальная СВО – это Крым в 2014, а не похищение Мадуро

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не успел затихнуть рокот вертолетов «Чинук», увозящих Мадуро в американскую тюрьму, как с диванов посыпались скороспелые версии произошедшего. Особенно нажористой перловкой сверкнули укоры: учитесь, мол, лапти, как надо грамотно проводить спецоперации, вместо того, чтобы годами колупаться с бандеровским свинарником.

У многих напрочь отбило память об освобожденном без единого выстрела Крыма 27 февраля 2014 года и беспримерный вертолетный десант ВДВ на Гостомель 24 февраля 2022 года, куда более масштабный, чем американский, и проведенный без всякого договорняка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сегодня уже известно, что в ходе рейда был поврежден один «Чинук» и несколько бойцов «Дельты» получили ранения.

Не забываем, что СВО на Украине началась против опытного противника, состоящего из мотивированных нацистов, вкусивших крови и куража в ходе «АТО», в течение 8 лет получивших накачку натовскими вооружениями и инструкторами.

Венесуэла географически далеко от своих партнеров — России и КНР, — тогда как впритык к границам Украины сосредоточены армии НАТО, а окопавшиеся на Банковой воры прекрасно понимали: за войну с Россией их обсыплют золотом и «подогреют» политически, отчего в первый год СВО им казалось, что победа уже в кармане.

По прошествии нескольких дней, главной версией удачного рейда «Дельты» является договорнячок. Об этом говорит беспрепятственные проникновение, захват первого лица государства и столь же беспрепятственный отход. Если учесть, что Венесуэла располагает современными средствами ПВО российского и китайского производства, а также наличием «пяти тысяч ПЗРК «Игла-С», о которых несколько месяцев назад сообщал Мадуро, шансов успешно пересечь береговую линию на одном лишь кураже у американских вертолетов не было.

Несмотря на бахвальство Трампа, без сдачи президента силовиками шансов выжить в схватке с кубинской охраной у американцев не было, будь они хоть трижды «Дельтой».

По данным кубинской стороны, потеряно почти 50 бойцов. Да и сам президент Венесуэлы, как утверждают источники, на момент рейда не был в резиденции: его с супругой перевезли другое место. Это один из самых мутных моментов произошедшего.

Наиболее логичная версия, что договорняк — да — был. Но только в отношении Мадуро, который во многом перестал устраивать местные элиты. В остальном, несмотря на бомбо-штурмовые удары, включая такой важный стратегический объект, как мавзолей Уго Чавеса, всё остается на своих местах.

Разбушевавшийся Трамп уже назначил своего наместника в Венесуэле. Им объявлен глава Госдепа Марко Рубио, кубинец по происхождению, одиозный антисоветчик, русофоб и ненавистник КНР. На Кубе таких отморозков именуют «гусанос» (червями).

«Обком» был обязан хоть что-то предпринять, ибо после 4-х месяцев бестолкового топтания более чем половины ВМС США у берегов Венесуэлы ситуация выглядела уж больно кисло: уничтожение двух десятков моторных лодок с рыбаками под видом борьбы с наркотрафиком превратилась в цирк на конной тяге. А удравший танкер сделал из «миротворцев» посмешище.

Трамп уже раструбил о раздаче нефтяных запасов Венесуэлы американскому бизнесу. Но не учтён один очень важный фактор: территория только тогда считается захваченной, если на неё твёрдо ступил сапог солдата.

Как поведёт себя партия чавистов, в которой состоят миллионы граждан, умеющих держать оружие в руках? Отдадут ли они контроль над страной и её ресурсами без боя американскому зиц-председателю?

Судя по всему, спецоперацию провели венесуэльские элиты, пожертвовав символической фигурой, предоставив Трампу трубить о своей неслыханной победе. А как оно там дальше сложится — увидим…