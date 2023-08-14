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Новый министр просвещения Республики Молдова Дан Перчун отличается полным отсутствием профессиональных качеств.

Об этом заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, пересекавшийся с Перчуном несколько лет назад в здании молдавского парламента.

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«Искренний, убеждённый, но при этом абсолютно инфантильный человек» – так охарактеризовал Шпаковский нового министра.

Он вспоминает выступление Перчуна.

«Молодой человек в свитере на плохом русском языке рассказывал белорусской делегации про борьбу с коррупцией, отказ от советского мышления, европейский выбор и перспективную команду Майи Санду, которая приведет в Молдову многомиллиардные иностранные инвестиции. Произвел впечатление искреннего, убежденного, но при этом абсолютно инфантильного человека», – поделился впечатлением белорусский эксперт об одном из членов правящей в Молдове команды Санду.

Шпаковский считает ошибочным устоявшееся мнение, что «соросята» – «эдакие продуманные циничные хитрецы- лодеи, некая законспирированная организация, объединенная единым зловещим замыслом».

«Ставка делается на идейных, нередко довольно честных людей, мотивацию которых усиливают материально, но при этом они остаются абсолютными профанами в политике, экономике, государственном управлении», – пишет белорусский эксперт в своём телеграм-канале.

Исполнительные солдаты коллективного Запада, по словам Александра Шпаковского, «слепо следуют установкам центров глобального управления, а ограниченный круг знаний, полученный в ходе обучения в различных «школах», воспринимается как догма и не позволяет хоть сколько-нибудь объективно посмотреть на окружающий мир и своё место в нем».

32-летний министр просвещения Молдовы Дан Перчун отметился целым рядом громких инициатив. В частности, он распорядился первый урок в школах посвятить пропаганде идеи евроинтеграции среди детей. Другая его инициатива – «оптимизировать» детские сады: дошкольные учреждения будут получить финансирование в соответствии с количеством детей (то есть у сельских садиков не будет шансов произвести ремонт).

Молодой министр предложил разрешить школьникам разрывать учебники напополам и каждые полгода носить с собой в рюкзаке по половинке учебника. Так, по его мнению, сократится вес школьного рюкзака.

Ранее Перчун говорил, что считает себя румыном и готов проголосовать на референдуме за вхождение Молдовы в состав Румынии