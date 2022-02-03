Национальное унижение. Румыния и Украина отказали молдавскому языку в праве на существование

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Новости Украины

Президент Румынии, этнический немец и лютеранин Клаус Йоханнис в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил признательность официальному Киеву за то, что Украина, подтвердив тождество между румынским и «так называемым молдавским языком», официально признала несуществование молдавского языка.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», менее года назад посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ заявил, что хотел бы вакцинировать молдаван от «примитивного молдовенизма».

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Отрицание молдавского языка и молдавской идентичности – официальная политика Бухареста на протяжении более полутора сотен лет. После объединения княжеств Молдова и Валахия в единую Румынию в середине XIX века всё движение, отстаивающее идеологию молдавской идентичности, было разгромлено. В апреле 1866 года в Яссах был расстрелян и разогнан румынскими войсками марш в защиту молдавской независимости. С тех пор руководство Румынии продвигает идею того, что молдаване – часть румынского народа, а молдавский язык – всего лишь диалект румынского.

Подобную же идеологию разделяет подавляющее большинство политического класса и научного сообщества в «независимой» Республике Молдова. Сторонники молдавской самобытности в своём большинстве были изгнаны из Академии наук ещё в начале 90-х годов.

Несмотря на то, что в конституции страны официальным языком значится молдавский, «используемый на латинской графике», и на то, что, согласно всем опросам общественного мнения, большинство этнических молдаван считает свой язык молдавским, конституционный суд страны, состоявший из граждан Румынии и возглавлявшийся ярым румыноунионистом Александром Тэнасе, ещё в 2013 году постановил, что «Декларация о независимости Молдовы» (шовинистический русофобский и антисоветский документ, проникнутый идеологией панрумынизма, написанный в Бухаресте и принятый парламентом на гребне развала СССР в августе 1991 года) обладает приоритетным значением перед конституцией страны.

Кроме того, Клаус Йоханнес, сочетающий в себе черты педантичного немца и предприимчивого румына, ловко учуял момент, связанный с кризисом в отношениях Запада и России. Нынешнему руководству Украины сегодня можно втюхать любую идею под видом антироссийской. Согласно идеологам панрумынизма, молдавский язык и молдавская национальная идентичность – не следствие шестивекового существования княжества Молдавия, а плод искусственной пропаганды Российской империи и сталинского СССР. Именно так рассказывают молдавским детям учителя на уроках «истории румын» уже на протяжении 30 лет молдавской «независимости».

Заявление румынского президента вызвало бурю негодования со стороны молдавских оппозиционных политиков, общественных деятелей и журналистов. Вице-спикер парламента, председатель исполкома Партии социалистов Влад Батрынча обвинил президента и руководство Румынии в историческом реваншизме.

«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – заявил он в интервью порталу «Взгляд».

Экс-депутат парламента Молдовы, лидер общественной организации «Воевод» Николай Паскару в комментарии для «ПолитНавигатора» назвал высказывание Клауса Йоханнеса «демонстрацией презрения к молдавскому народу». По его словам, в Румынии крайне завистливый политический класс:

«Они всегда считали угрозой для себя существование независимой Молдовы, её политические и экономические успехи», – отметил Паскару.

По его словам, в Румынии началась подготовка к выборам, и Йоханнес нуждается в унионистском электорате, в том числе, среди румынских граждан, живущих в Молдове.

«Йоханнес уже продал свою страну Западу, теперь хочет стать брокером в западном приобретении Молдовы», – объяснил экс-депутат молдавского парламента намерения румынского президента.

Кроме того, Паскару выразил удивление, почему Клаус Йоханнес в ходе разговора с Зеленским забыл упомянуть про Северную Буковину и Южную Бессарабию, которые достались Украине в 1940 году, в соответствии с «пактом Молотова – Риббентропа», на последствия которого так жалуется политический класс Румынии. По мнению лидера движения «Воевод», следующим шагом Румынии будет работа с молдавской диаспорой на Украине.

«Они хотят превратить всех нас в румын, но у молдаван есть национальное самосознание», – отметил Николай Паскару в интервью «ПолитНавигатору».

Однако патриотические чувства разделяют далеко не все представители молдавского политического класса. Депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность», активист прозападной сети НПО Дан Перчун заявил, что считает себя румыном, и готов проголосовать за объединение с Румынией в случае проведения соответствующего референдума.

Известный молдавский журналист, редактор портала Gagausnews.md Николай Костыркин в интервью «ПолитНавигатору» отметил:

«Недодепутат и генетический раб Дан Перчун подбросил перцу, умасливая своих хозяев. Бессарабец Перчун не знает, как румыны во время оккупации лупили батогами его дедушек и бабушек, а также их соседей. “Румын” Перчун позволил поменять мозги в своей черепной коробке. Вернее, как поменять… Его мозги извлекли, а на их место уложили жмых. Тот самый жмых, которым, в том числе, были вынуждены питаться бессарабские молдаване в пору румынского гнёта».

Вместе с тем, собеседники нашего портала отмечают беззубую реакцию на скандальное заявление Йоханниса и Зеленского со стороны как власти, так и широкой народной общественности. Как полагает Костыркин, уважающая себя власть суверенного государства должна была бы вызвать послов как Румынии, так и Украины в министерство иностранных дел и вручить ноту протеста, и ввести временные санкции на наиболее важные товары производства этих стран. Народные массы, по его словам, должны были бы пикетировать посольства Румынии и Украины и писать протестные петиции лидерам недружественных стран.

Однако никаких массовых акций у посольств Румынии и Украины не последовало. Рискнем предположить, что и не последует. Как подчеркнул Николай Костыркин, «Республика Молдова для своей прозападной элиты – давно не государство».

Добавим, что эту элиту привёл к власти сам народ Молдовы, большинство которого, похоже, уже списало свою собственную страну и свою национальную историю в утиль.