Идеолог башкирского сепаратизма получил девять лет строгого режима

25.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к девяти годам строгого режима и трехлетнему запрету администрировать сайты башкирского националиста Айрата Дильмухаметова.

В свою очередь прозападные правозащитники и СМИ-иногенты уже поспешили объявить осужденного «политзаключенным».

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Дильмухаметов был осужден по четырем статьям: за призывы к сепаратизму, призывы к экстремистской деятельности, финансирование экстремистской деятельности и оправдание терроризма. В частности, в 2016 году он записал видео-обращение к сборищу русофобов в Вильнюсе, носившему название «Форум свободной России», где предложил им «снизу учреждать новую федерацию».

«Мы обратимся ко всем субъектам, республикам, в первую очередь к Татарстану, и поставим на обсуждение вопрос: нужна ли нам федерация, на каких принципах мы будем ее учреждать и какие полномочия мы будем делегировать, – заявил тогда Дильмухаметов. – И если мы решим, что мы учреждаем новое федеральное правительство, то потом уже вот с таким федеральным правительством мы будем подписывать двустороннее соглашение».

Если же нет, то в своей теории националист обещал бороться за создание некоей Четвертой Башкирской республики, где принцип «равноправия народов» он каким-то образом решил совместить с государствообразующим статусом башкир. Чего стоит «равноправие» по Дильмухаметову, можно понять из того, что он отказывает татарскому языку в Башкирии на какой-либо статус, при том, что татары составляют 25% населения республики.

Строительство «Четвертой Башкирской Республики», понятное дело, занятие хлопотное, и на него «политзаключенный» начал собирать средства, чем добавил себе еще одну статью.

Также, как человек, имеющий авторитет среди местных националистов, он принял участие в инциденте в селе Темясово Баймкского района, где чеченские рабочие, долгое время конфликтовавшие с местными башкирскими жителями, спровоцировали локальный погром с поножовщиной, после чего к делу подключились боевики ныне признанной экстремистской организации «Башкорт». Сам Дильмухамптов подогревал возмущенных соплеменников пламенными речами, особо не стесняясь в выражениях в адрес гостей, чем заработал себе еще на одну статью.

Наконец, в одном из видео националист выступил в поддержку запрещенной в России исламистской организации «Хизб-ут-Тахрир», точнее ее адептов.

Выступая в суде, «голос башкирского национализма» был красноречив:

«Россия сама ушла из наших сердец, Россия сама ушла из наших душ, старательно и веками доказывая нам, что она и не мачеха вовсе, а не понятно вообще кто… геноциды и голодоморы, одностороннее и всегда необоснованное невыполнение взятых на себя обязательств по письменным соглашениям, договорам с нашими законными правительствами; непризнание нашего права на самоопределение», – заявил осужденный.

Прокуратура требовала для башкирского националиста 12 лет лишения свободы, суда дал девять, защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, что ранее башкирские националисты, пристроившись к экологам, приняли участие в силовом столкновении с региональной властью из-за планов по разработке шихан.