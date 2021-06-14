Идеолог евроатлантизма осудил Сербию за участие в «Славянском братстве»

14.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Докладчик Европарламента по Сербии, словацкий депутат Владимир Бильчик заявил, что совместные российско-белорусско-сербские военные учения «Славянское братство» не помогают Сербии продвигаться на европейском пути.

Об этом сообщает Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока сербская дипломатия ищет поддержки ЕС в преддверии межправительственной конференции (22 июня), новости о совместном российско-белорусско-сербском военном учении «Славянское братство» не помогают ей в этом, – написал Бильчик в своем твиттере. – Европейская перспектива также означает и четкий внешнеполитический выбор, особенно в современной геополитике».

С 8 по 19 июня Сербия участвует в учениях «Славянское братство 2021» с Россией и Беларусью на полигоне «Раевский» под Новороссийском. В свою очередь страны-члены ЕС решили не переходить на новый этап на пути Сербии к членству в ЕС, но 22 июня состоится межправительственная конференция между Белградом и Брюсселем, на которой будет представлена ​​новая методология процесса.

Год назад теоретик и практик евроатлантизма словак Бильчик, известный также своими работами, посвященными евроинтеграции Западной Украины, поднял настоящую истерику по поводу участия Сербии в традиционных учениях «Славянское братство». В итоге, при полной поддержке председательствующей в Евросоюзе Германии была принята нота к Белграду, в которой были озвучены угрозы санкций и блокирования процесса присоединения Сербии к ЕС.